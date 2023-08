Ciclista disperso nel Parco del Pollino, ritrovato grazie all’Sms Locator

COSENZA – Un uomo di 46 anni, originario di Putignano e residente a Castrovillari si è perso nella tarda mattinata durante un giro in mountain bike nella zona dell’Imperticata tra il bosco di San Martino e Colle della Scala nel comune di Civita– Parco Nazionale del Pollino. Allertati dalla Stazione dei Carabinieri di Corigliano-Rossano poco dopo le 11 di questa mattina, una squadra di tecnici della Stazione Alpina Pollino ed un medico del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, già presenti sul territorio per il servizio di “Guardia Attiva” – attività promossa dall’Ente Parco Nazionale del Pollino che garantisce una tempestiva operatività in caso di intervento – è intervenuta nella zona riuscendo in tempi brevi ad individuare il disperso grazie al sistema di geolocalizzazione Sms Locator.

L’Sms Locator è un sistema in uso al Soccorso Alpino che permette l’individuazione del disperso con la sola risposta ad un speciale messaggio che giunge direttamente sul cellulare della persona coinvolta. L’uomo, una volta raggiunto dalla squadra di soccorso, è stato accompagnato sulla strada sterrata dove era stata parcheggiata l’automezzo del Soccorso Alpino. Il ciclista è stato ritrovato in buone condizioni e non si è reso necessario l’intervento del medico del Cnsas Calabria. Presenti anche i Carabinieri Forestali.