Ciclismo: l’Adriatica Ionica Race approda nella Sibaritide e passa per la Sila

CASSANO ALLO JONIO (CS) – Presentata in settimana l’Adriatica Ionica Race 2023. Terza e ultima tappa in Calabria: da Cassano all’Ionio a Crotone (193,6 km). La gara si disputerà dal 22 al 24 settembre, in tre tappe tra Abruzzo, Puglia e Calabria, con una nuova collocazione in calendario e con un rinnovato slancio. La tre giorni organizzata dall’ASD Sportunion di Moreno Argentin è stata presentata in settimana al Museo dello Sport allo Stadio Domiziano a Piazza Navona (Roma), primo esempio di stadio in muratura dell’antichità greco romana riservato a competizioni atletiche.

Insieme a Moreno Argentin erano presenti il Ministro del Turismo Sen. Daniela Garnero Santanché, dell’AD di Enit Ivana Jelinic e dei rappresentanti delle Regioni (Abruzzo, Puglia, Calabria) e dei Comuni (Corropoli, Trasacco, Conversano, Castellaneta, Cassano all’Ionio e Crotone) toccati dalla corsa e di Davide Cassani.

Presentate anche le maglie dei leader della corsa: Azzurra (leader classifica), Verde (GPM), Rossa (a punti), Bianca (giovani), oltre alla maglia Arancione che premia il più combattivo.

Le tre tappe e l’arrivo finale in Calabria

TAPPA 1 – ABRUZZO | Corropoli (Te) – Trasacco (Aq)

Tra i monti d’oro salendo nel cuore degli Appennini

TAPPA 2 – PUGLIA | Conversano (Ba) – Castellaneta (Ta)

Da mare a mare, attraverso la valle del bel vivere

TAPPA 3 – CALABRIA | CASSANO ALLO IONIO (CS) – CROTONE (KR) – 193,6 km correndo nella storia antica nella maestosa foresta della Sila

L’Adriatica Ionica Race approderà in Calabria per eleggere il nuovo re che succederà nell’albo d’oro a Filippo Zana. Primi chilometri pianeggianti dopo la partenza da Cassano all’Ionio prima di addentrarsi nel Parco Nazionale della Sila per raggiungere San Giovanni in Fiore, vera e propria capitale della Sila. Da qui sarà tutta discesa per dirigersi verso Cutro e puntare al traguardo finale di Crotone affacciato direttamente sul Mar Ionio dove gli sprinter avranno la possibilità di esprimersi al meglio.

Le novità 2023

L’Adriatica Ionica Race è un evento ciclistico internazionale nato nel 2018 con l’idea di essere un vero e proprio ponte tra est e ovest, tra persone e culture, per riscoprire e promuovere i territori bagnati dal Mar Adriatico e dallo Ionio.

Oggi segna un nuovo passo nella sua storia diventando un vero e proprio racconto d’avventura per i territori del nuovo ciclismo internazionale. Una grande novità del 2023, infatti, è il potenziamento del progetto narrativo dedicato ai territori toccati dalla manifestazione, per raccontarli attraverso la geografia, la cultura, l’enogastronomia e l’anima accogliente di questi luoghi.

La fase operativa

Già nei giorni scorsi si è tenuto un incontro organizzativo al Comune di Cassano all’Ionio dove Moreno Argentin e la sua squadra hanno incontrato il sindaco Giovanni Papasso e i suoi per scegliere il punto dove collocare la partenza della tappa e organizzare il percorso e le bellezze turistiche, archeologiche ed enogastronomiche da mostrare ai telespettatori durante la gara. Martedì tornerà in Calabria tutto il gruppo organizzatore della Airace 2023 con due ospiti di eccezione: i campioni di ciclismo Moreno Argentin e Silvio Martinello.