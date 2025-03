Ci risiamo: nuova rottura sulla condotta dell’acquedotto Abatemarco. Tecnici Sorical al lavoro

- Advertisement -

COSENZA – Un nuova rottura sulla condotta dell’acquedotto Abatemarco si è verificata nella tarda mattinata di oggi. Come ha evidenziato la Sorical con una nota, una squadra operativa sta intervenendo nel territorio di Cervicati per la riparazione della perdita. “Il servizio idrico – si legge – al momento è garantito dagli accumuli dei serbatoi di linea“. Sempre la Sorical fa sapere che per la serata è previsto il riavvio.

La settimana scorsa una rottura su una condotta di adduzione in località Vaditari nel territorio di Malvito, ha provocato la sospensione dell’erogazione idrica non solo nella città di Cosenza, ma anche in diversi comuni dell’area urbana e della provincia rimasti senza acqua per tutto il fine settimana con non poche polemiche da parte del Comune di Cosenza che ha accusato Sorical e Regione per la sospensione dei lavori durante la notte tra venerdì e sabato.