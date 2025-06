Cetraro: sicurezza e ordine pubblico hanno caratterizzato il primo Consiglio comunale

CETRARO – Non era certo questo il primo Consiglio comunale che il neo sindaco di Cetraro, Giuseppe Aieta, immaginava di dover presiedere, quello svoltosi ieri. Perchè, come previsto in questi casi, oltre agli adempimenti stabiliti dal regolamento, il sindaco Aieta ha dovuto affrontare la questione della sicurezza e dell’ordine pubblico, in seguito ai fatti recenti che hanno interessato la cittadina del Tirreno cosentino: l’omicidio di Pino Corallo e l’incendio dei mezzi della ditta “Ecologia Oggi”.

Eventi che sembrerebbero indicare la presenza di nuove organizzazioni di matrice ‘ndranghetista intenzionate ad affermarsi sul territorio. “Episodi – ha commentato il primo cittadino – che hanno stravolto un’intera comunità ma allo stesso tempo siamo fiduciosi nelle istituzioni.

Un Consiglio comunale partecipato, anche e soprattutto per gli argomenti affrontati, che ha fatto registrare anche la presenza di numerosi sindaci del Tirreno cosentino. Nel corso della seduta consiliare è stato eletto il presidente del Consiglio comunale, si tratta del consigliere comunale Emanuela Matta, primo presidente del consiglio comunale donna di Cetraro.