COSENZA – La statale 18 ‘tirrena inferiore’, nel tratto ricadente nel comune di Cetraro, è stata riaperta in poche ore, dopo la chiusura a causa di fango e detriti che, per via delle pioggie insistenti, si erano riversati sulla sede stradale.

Anas fa sapere di aver “lavorato ininterrottamente,con l’ausilio di ulteriori mezzi, per rimuovere le colate di fango e detriti provenienti dall’area urbana e per ripristinare in sicurezza il tratto di statale e della galleria”.