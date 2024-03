Cervicati, “La Prefettura diffida il Comune sulla mancata approvazione del bilancio di previsione”

CERVICATI (CS) – “La situazione del Comune di Cervicati sta diventando sempre più difficile e responsabilizza ancora di più i consiglieri comunali. Il sindaco Gioberto Filice ci ha tacciati e diffamati qualche settimana fa di essere distruttivi e di non pensare al bene della Comunità (da che pulpito! …), ma la realtà è che il Consiglio comunale, intanto, ha bocciato il bilancio di previsione 2024-26 e corriamo anche il rischio di un predissesto. Nonostante le spiacevoli vicende che caratterizzano questa amministrazione composta da 4 persone, il Sindaco, pur essendo nell’illegittimità continua indisturbato e con indifferenza il suo mandato accanendosi ancor di più alla sua comoda poltrona, ignorando le note di proroga pervenute”.

È quanto scrive in una nota Maria Francesca D’Ambrosio Capogruppo Cervicati Unità: “ed è per questo che, il Gruppo “Cervicati Unita” con tutto l’affetto che lega alla Comunità Tutta, tiene a specificare che qualsiasi azione intrapresa non è stata ne personale e ne per fermare la vita amministrativa dell’Ente, come il Sindaco ci ha etichettato, ma solo per evitare un dissesto finanziario e far chiarezza sulle sue azioni. Il motivo del nostro disappunto e NON APPROVAZIONE dello schema di bilancio 2024-2026 è dovuta al fatto, che alcuni punti /voci dello schema di Bilancio, a nostro parere, risultano defalcati e modificati a proprio piacimento tanto che nella nota del Revisore dei Conti si evince un parere favorevole ma con RISERVA. E’ un tema che ritengo di fondamentale importanza far emergere, proprio perché si tratta di un tema centrale per la vita di un Paese come il nostro. Tanto che, vista la delicata situazione che sta attraversando il nostro Ente, ho ritenuto opportuno procedere, chiedendo personalmente delucidazioni e chiarimenti in un incontro, chiesto e ottenuto, presso l’Ufficio torritoriale del Governo di Cosenza Area 2º EE.LL ed Elettorale“.

“L’incontro in Prefettura nelle ore scorse ha confermato tutte le nostre perplessità in materia, in quanto il Prefetto la Dott.ssa Vittoria Ciaramella, con una nota ha DIFFIDATO il Comune di Cervicati con Pec prefettizia n. 26872 del 11.05.2024 per mancata approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 e relativi allegati, invitando il Sindaco a provvedere alla adozione degli atti di competenza, entro e non oltre il termine perentorio di 20 venti giorni, decorrenti dalla data di notifica avvenuta. Resta quindi la forte preoccupazione per le sorti di Cervicati e chiedo alla cittadinanza un maggior coinvolgimento: qua non si tratta di una brega personale o di un cavillo politico, stiamo parlando del futuro della comunità! Ci metto la faccia come consigliera e come cittadina, come ho sempre fatto, camminando a testa alta e viso scoperto! Non faccio intervenire né conoscenze politiche e né talpe, ma cammino con la legge e secondo la legge!”