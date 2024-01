Cervicati: in paese c’è un ‘killer dei gatti’, l’Aidaa annuncia esposto in Procura

CERVICATI (CS) – Atti di crudeltà vera e proprio vengono segnalati da alcuni residenti di Cervicati, piccolo paese di circa 800 abitanti in provincia di Cosenza. Da alcuni giorni, secondo alcuni residenti, si aggirerebbe tra le vie del paese un ‘killer dei gatti‘ che ammazzerebbe i felini utilizzando una pistola ad aria compressa.

Di lui per il momento nessuna traccia, ma quello che invece è reale è la morte di alcuni gatti del posto che pare siano stati effettivamente uccisi a colpi di arma da fuoco. Sulla vicenda interviene l’AIDAA – Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – che ha annunciato di inviare lunedì, un esposto alla Procura di Cosenza per far luce sulla vicenda.

Nella foto Grigina di 14 anni, morta per un colpo sparato a pochi metri di distanza da una pistola ad aria compressa che le ha perforato il polmone.