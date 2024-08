Cerisano, torna il Festival Selle Serre: dal 3 all’8 settembre musica, spettacoli, cinema e teatro

CERISANO (CS) – Trentesima edizione, oltre 40 spettacoli gratuiti ed artisti importanti in arrivo. È stato ufficialmente presentato il programma del Festival delle Serre di Cerisano. Sei giorni di programmazione, tantissimi spettacoli tra musica, teatro, cinema. Il Festival delle Serre di Cerisano vuole continuare ad emozionare, insomma. Ad iniziare dal tema innovativo scelto. Un filo che continua a guardare al futuro tenendo unita questa comunità.

Il ricco programma è stato presentato alla stampa nella nuovissima sala consiliare del Comune. Sono intervenuti Lucio Di Gioia, sindaco del bellissimo borgo, che ha rilanciato le aspettative, puntando sul Palazzo Sersale e sui vicoli di un paese in pieno fermento. Ed i partner del progetto: Benedetta Cannataro, per la Proloco di Cerisano, che ha enfatizzato la grande volontà di marcare il territorio e crescere, di fatto, tutti insieme. Ed Erika Liuzzi, per Piano B, che è entrata nel merito del programma e sulle scelte degli artisti. Tra gli altri partner l’Orchestra Sinfonica Brutia, Fondazione Lilli Funaro e HCP (presenti in conferenza stampa Roberta Bruno e Maria Pia Funaro) e Sergio Gimigliano per l’Associazione Picanto.

Quali novità? Il jazz ad esempio ospiterà Fabrizio Bosso con l’Elio Coppola trio, Luigi Viva e Luigi Masciari con “Viva De André”, note, voci e immagini per raccontare uno dei cantautori più importanti della storia italiana e poi GeGè Telesforo e Big Mama oppure Greta Panettieri che, con il suo virtuosismo, la sua estensione e la sua innata capacità interpretativa ha deciso di cimentarsi nell’impresa di cantare Frank Sinatra e l’intramontabile James Senese.

Poi i Talk con l’attesissimo libro di Claudio Signorile e Simona Colarizi sul caso Moro e l’asta benefica delle maglie delle principali squadre di calcio di serie A e B con Hasta Cuanto Podemos e Fondazione Lilli Funaro. La sezione cinema con gli ultimi successi, il teatro dei ragazzi con spettacoli curatissimi ed emozionanti. Ed ancora: il teatro con

Dario Vergassola e le sue “Storie sconcertanti”, Alberto Farina in “Non è colpa mia se sono così”, Max Mazzotta con “i Cavalieri di Aristofane” e Sabina Guzzanti in “Liberidi Liberidà”, la sezione Agorà live e la Spiral Sound. Un “Festival delle Serre per tutti”, come ha chiaramente fatto intendere il primo cittadino, Di Gioia, insieme a tutto lo staff ed agli uffici comunali, al lavoro da mesi.