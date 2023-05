Cerisano: parte l’accoglienza con il progetto SAI, rivolto a 18 persone

CERISANO (CS) – Il Comune di Cerisano è stato ammesso per l’attivazione del progetto SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione, del Ministero dell’Interno per la realizzazione di accoglienza integrata diffusa, finanziata dal Fondo Nazionale “per le politiche e i servizi d’asilo”. Il finanziamento ottenuto, relativo al progetto presentato dal Comune di Cerisano è di circa 250mila euro, destinato all’accoglienza di nuclei familiari e monoparentali, circa 18 persone.

Entusiasta il sindaco Lucio Di Gioia: «adesso grazie al SAI la nostra Comunità avrà la possibilità di accogliere bambini, donne e uomini che sono stati costretti a fuggire dalla terra natìa a causa di guerre, persecuzioni, fame e miseria. Cercheremo, così, di offrire concreto aiuto e avviare -insieme- un percorso di integrazione nel nostro territorio e nel nostro tessuto sociale. Una bella sfida per la comunità cerisanese, da sempre inclusiva ed accogliente che – sono certo – mostrerà gli antichi valori di cui è sempre stata capace».

Il progetto SAI

Si caratterizzerà per l’attenta programmazione del percorso di vita e di integrazione nel territorio comunale dei nuclei familiari, attraverso una serie di servizi dedicati e di figure specializzate che seguiranno, passo dopo passo, il percorso. Tante sono le figure specialistiche e specializzate che saranno impegnate nei diversi interventi: operatori dell’accoglienza, educatori; operatori all’integrazione, assistenti sociali; uno psicologo, un operatore legale, un mediatore linguistico.

In definitiva un team di professionisti che accompagnerà con responsabilità, attenzione e cura gli ospiti in un processo di inserimento ed inclusione. Un progetto serio che darà certamente nuovo impulso all’economia del borgo offrendo, altresì, opportunità di lavoro proprio nella rete dell’accoglienza, nato in collaborazione con un Ente del terzo settore, la Cooperativa Sociale “Strade di Casa” che contribuirà a divulgare sul nostro territorio princìpi di economia civile e di welfare di comunità. «Sono realmente orgoglioso e spero di contribuire a rendere Cerisano, più di quanto già sia, un paese multiculturale.

Sono convinto – conclude il sindaco Di Gioia – che l’incontro di nuove culture, oltre che far bene allo spirito e al cuore, favorirà crescita e sviluppo per tutta la comunità cerisanese».