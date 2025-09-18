HomeProvincia

Cerisano lancia un Master su leadership e gestione risorse umane: 20 borse di studio per i primi iscritti

Al via il Master di II livello promosso dal Comune in collaborazione con l’Unical. Formazione avanzata per professionisti del settore pubblico e privato nella prestigiosa sede di Palazzo Sersale

CERISANO (CS) – Il Comune di Cerisano, in collaborazione con la Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche e il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria, promuove il Master di II livello in “Organizzazione, Leadership e Gestione delle Risorse Umane”. Un’iniziativa ad alto valore formativo, che rappresenta un tassello strategico del più ampio programma di rigenerazione e sviluppo “Attrattività Borghi Storici – PNRR Cerisano Factory”, sostenuto dal Ministero della Cultura e finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

Il Master

Diretto dal prof. Vincenzo Fortunato, il Master avrà durata annuale e prevede 1.500 ore di attività per un totale di 60 CFU, con lezioni che si svolgeranno in modalità mista (presenza e digitale) ogni venerdì pomeriggio e sabato mattina, nella suggestiva cornice di Palazzo Sersale, simbolo della rinascita culturale e formativa del borgo. Tra i partner istituzionali e aziendali del progetto figurano nomi di primo piano: Confindustria Cosenza, Camera di Commercio di Cosenza, Lega Cooperative, UIL Calabria, UST CISL Calabria, CGIL Calabria, Deloitte e Forum PA. Queste realtà, fortemente radicate nel territorio e nel panorama nazionale, contribuiranno attivamente al percorso formativo con esperienze, testimonianze e opportunità professionali concrete.

Il Master è aperto a laureati in possesso di Laurea Magistrale o Specialistica, inclusi titoli esteri ritenuti idonei. È rivolto a neolaureati, professionisti delle risorse umane, funzionari pubblici, dirigenti, consulenti, imprenditori, lavoratori del mondo sindacale e associativo. Il percorso prevede moduli specialistici, focus sulla leadership attiva, attività di team building, analisi organizzativa, e tirocini professionalizzanti. L’obiettivo è formare figure capaci di guidare strutture complesse, promuovere il benessere organizzativo, prevenire i conflitti e affrontare i cambiamenti con strumenti moderni e visione strategica.

Sindaco Di Gioia «Cerisano punto di riferimento per formazione, innovazione e sviluppo economico»

«Non si tratta solo di un percorso accademico – ha dichiarato il sindaco di Cerisano, avv. Lucio Di Gioia – ma di uno strumento concreto di crescita per il territorio. Con l’erogazione di 20 borse di studio a copertura totale, sosteniamo i giovani e le loro aspirazioni, senza che il fattore economico rappresenti un ostacolo. Portiamo l’Università e i grandi partner nazionali nel cuore del nostro borgo, trasformando Cerisano in un punto di riferimento per formazione, innovazione e sviluppo economico».

«Crediamo in una leadership etica, nella valorizzazione delle competenze e in un’amministrazione trasparente e centrata sul cittadino. Questo Master è il risultato di una collaborazione virtuosa tra pubblico e privato, un esempio concreto di buona pratica amministrativa».

