Cerisano: il Festival delle Serre compie trent’anni: 40 spettacoli tra musica, teatro, cinema

CERISANO (CS) – Sei giorni di programmazione e oltre 40 spettacoli per il Festival delle Serre di Cerisano che festeggia il 30°anniversario dal 3 all’8 settembre. Per questa edizione è stato scelto un tema innovativo, un filo lungo 30 anni, che continua a guardare al futuro tenendo unita la comunità ed è capace di portare nei nostri territori i migliori artisti del panorama artistico-culturale nazionale ed internazionale.

“Il filo inesauribile che tiene unita l’arte in tutte le sue forme e con i suoi tratti imprevedibili – anticipa il sindaco Lucio Di Gioia – si pone l’obiettivo di rendere sempre più attrattivo il borgo di Cerisano aprendosi ad un turismo appassionato di musica, di cultura, di arte in tutte le sue connotazioni”. Per il momento nessuna anticipazione rispetto ad artisti e programmi e si dorvrà attendere la conferenza stampa di presentazione prevista per il prossimo 30 agosto.

Il filo, un po’ come una pellicola cinematografica, come uno spartito di Chopin, come la tavolozza di un pittore, diventa la strada da percorrere insieme alla scoperta di una Calabria che ha sete di cultura, che celebra una ricorrenza di un Festival 30ennale di estrema importanza e che si rilancia nel futuro come uno degli eventi più attesi e di qualità organizzato nella nostra Regione. “Sarà un’edizione che porrà l’accento sulla qualità dell’organizzazione, del programma di eventi e della comunicazione che si occuperà di promuovere l’evento all’esterno”, assicurano gli organizzatori.

Per questa ragione la 30° edizione nasce dotandosi di un marchio appositamente studiato per rimarcare l’importante ricorrenza raggiunta fornendogli una percezione di qualità e di rilevanza per distinguersi ma rimanendo fedele ai suoi tratti caratteristici radicati nel brand storico del Festival. “L’obiettivo che caratterizza la comunicazione è la bellezza. L’oggettiva bellezza dell’arte composta da tutte le sue forme in un artwork che toglie il fiato e incanta con l’intento di attirare l’attenzione su ogni singolo elemento che profuma di tradizione, di patrimonio culturale, dell’inconfondibile sensazione di bellezza che solo l’arte sa trasmettere”, il leitmotiv di questa edizione.