Cercatori di funghi dispersi a Botte Donato: recuperati dai Vigili del Fuoco

- Advertisement -

PEDACE (CS) – Nel pomeriggio di oggi, la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cosenza – Distaccamento di San Giovanni in Fiore – è intervenuta per un’operazione di ricerca persona nel Comune di Pedace, in località Botte Donato, lungo la Strada delle Vette. Due cercatori di funghi si erano addentrati in una zona boschiva particolarmente impervia, perdendo l’orientamento.

Dopo l’allarme, le operazioni di geolocalizzazione hanno consentito di individuare la loro posizione precisa, ma le condizioni del terreno hanno reso necessario il coinvolgimento del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme.

Alle ore 18:15, l’elicottero Drago VF62 ha raggiunto i dispersi, provvedendo al loro recupero e trasporto in una zona sicura, dove sono stati presi in carico dal personale della squadra di terra. L’operazione si è conclusa con successo e senza conseguenze per le persone coinvolte.