Celico: successo per la 24ª edizione della Sagra della Patata della Sila di Lagarò Lupinacci

Un evento che promuove un prodotto d'eccellenza che ormai non ha alcun bisogno di presentazione, la Patata della Sila IGP

CELICO – La Sagra della Patata della Sila di Lagarò Lupinacci 2025, giunta alla sua 24ma edizione si conferma uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi e partecipati del finale d’estate sull’Altopiano Silano, che ha fatto registrare complessivamente circa 20 mila presenze.

Un evento che promuove un prodotto d’eccellenza che ormai non ha alcun bisogno di presentazione, la Patata della Sila IGP . Grazie all’impegno del Consorzio della Patata della Sila IGP, questo pregiato tubero, oggi riesce ad arrivare sulle tavole dei più.

Anche quest’anno è stata un’edizione ricche di eventi: dai momenti di approfondimento, come il convegno inaugurale dal titolo: Acqua bene prezioso, azioni di sviluppo sostenibile per l’economia dell’altopiano silano, agli spazi dedicati all’intrattenimento musicale, fino agli immancabili e apprezzatissimi stand gastronomici. Protagonista assoluta, naturalmente, la patata silana, cucinata in molteplici modi.

“Siamo estremamente soddisfatti del risultato raggiunto – hanno dichiarato in una nota congiunta il sindaco Matteo Lettieri e il vicesindaco Pierluigi Carricato –. Anche quest’anno, e non era affatto scontato, la Sagra ha replicato i numeri della passata edizione. Un successo che è il frutto della grande sinergia tra l’amministrazione comunale e l’associazione culturale ‘Gente di Lagarò’, che con entusiasmo e impegno lavora ogni anno alla realizzazione di questo evento, già proiettato verso il prossimo traguardo della 25ª edizione, per la quale stiamo già pensando a nuove idee e ulteriori novità”.

 

 

