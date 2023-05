Celico si prepara a celebrare Madre Maria, tutto pronto per tre giorni di festeggiamenti

CELICO (CS) – Tutto pronto per le celebrazioni della festa per la Madre Maria della Chiesa che prenderanno il via venerdì 26 Maggio in contrada Lagaro’ nel comune di Celico. Si inizia alle ore 17.30 per la recita del Rosario, alle ore 18.00 la Santa Messa ed a seguire la benedizione dei trattori come vuole la tradizione.

Sabato 27 maggio ore 17.30 recita del Santo Rosario ed al termine la Santa Messa.

Il 28 maggio festa inizierà alle ore 17:00 con una breve processione che sarà accompagnata dalle musiche classiche mariane intonate dalla banda musicale SANTA CECILIA CITTÀ DI CELICO. La serata si concluderà in allegria con musica dal vivo e si potranno degustare prodotti locali che la comunità metterà a disposizione.

“Dobbiamo sentire questo appuntamento come la festa patronale di Lagarò e di tutte le altre contrade silane, nel nostro piccolo come amministrazione cercheremo di dare una mano in tutto ma serve la collaborazione di tutti”, ha dichiarato il vicesindaco del comune di Celico Pierluigi Carricato.

Il parroco Don Raffaele Di Donna ringrazia l’amministrazione comunale di Celico ed il sindaco Matteo Lettieri per aver reso tutto ciò possibile.