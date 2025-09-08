HomeProvincia

Celico, scontro frontale sulla SS 107 provoca un maxi incidente con 5 auto. Due feriti portati in ospedale

L'incidente questa mattina sulla Statale 107 Silana Crotonese nel territorio di Celico. Due le persone ferite trasportate all'Annunziata di Cosenza. Statale chiusa per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della auto

M.G.
CELICO (CS) – È di due persone ferite, entrambe soccorse dal 118 e poi trasportate all’Annunziata di Cosenza, il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la Statale 107 “Silana-Crotonese”, al km 51+400, nel territorio di Celico e che ha visto coinvolte 5 vetture. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe verificato un impatto frontale tra due auto nei pressi di un rettilineo.  L’incidente ha finito poi per coinvolgere altre tre auto che sopraggiungevano e che non hanno potuto evitare l’impatto.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i carabinieri che si stanno occupando di tutti i rilievi e di accertare l’esatta dinamica dell’incidente oltre al personale dell’Anas che ha chiuso temporaneamente la Statale in entrambe le direzioni per effettuare tutte le operazioni di messa in sicurezza in attesa che i veicoli incidentati vengano rimossi.

