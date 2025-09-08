- Advertisement -

CELICO (CS) – È di due persone ferite, entrambe soccorse dal 118 e poi trasportate all’Annunziata di Cosenza, il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la Statale 107 “Silana-Crotonese”, al km 51+400, nel territorio di Celico e che ha visto coinvolte 5 vetture. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe verificato un impatto frontale tra due auto nei pressi di un rettilineo. L’incidente ha finito poi per coinvolgere altre tre auto che sopraggiungevano e che non hanno potuto evitare l’impatto.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i carabinieri che si stanno occupando di tutti i rilievi e di accertare l’esatta dinamica dell’incidente oltre al personale dell’Anas che ha chiuso temporaneamente la Statale in entrambe le direzioni per effettuare tutte le operazioni di messa in sicurezza in attesa che i veicoli incidentati vengano rimossi.