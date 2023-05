Celico, nel Convento dei Cappuccini il Torneo Regionale di Scacchi

CELICO (CS) – Il convento dei Cappuccini di Celico ospiterà, dal 26 al 28 maggio, il Torneo Regionale di Scacchi, valido come quarto di finale per il Campionato Italiano assoluto 2023. «Questo prestigioso evento – sottolinea il sindaco, Matteo Francesco Lettieri – assume un significato particolare perché si svolgerà nella città che ha dato i natali a Gioacchino Greco, considerato uno dei migliori scacchisti del XVII secolo e ideatore dell’apertura “gambetto lettone”, anche conosciuta come “gambetto Greco” o “controgambetto lettone”».

«Oltre che per le sue grandi abilità in questo nobile gioco, Gioacchino Greco è ricordato per aver pubblicato il “Trattato del gioco degli scacchi”, uno dei primi libri sugli scacchi al mondo, che dal ‘600 ad oggi continua ad essere ininterrottamente stampato».

«Celico pertanto – prosegue il primo cittadino – è orgogliosa di ospitare questo torneo che attirerà giocatori provenienti non solo dalla Calabria, ma anche da altre regioni, e che offrirà la possibilità di far conoscere e promuovere il nostro comune e la nostra regione. Ringrazio per il lavoro e l’impegno nell’organizzazione di questo importante Torneo il Presidente dell’ASD “Gioacchino Greco” di Cosenza, Roberto De Donato, ed il Presidente del Consiglio del Comune di Celico, Mario Scalise. Tutti gli appassionati di scacchi, sia giocatori che spettatori, sono quindi invitati a unirsi a noi durante questa tre giorni, che rappresenterà un bellissimo momento di sport e approfondimento».