Celico International Art Festival, Lettieri: «un’opportunità per far conoscere i nostri territori»

CELICO – Sarà il regista di fama internazionale David Cronenberg, maestro del cinema che ha rivoluzionato il genere horror, uno degli ospiti più attesi ad inaugurare la prima edizione del Celico International Art Festival, in programma dal 24 al 31 maggio prossimi.

Un evento voluto dal sindaco di Celico, Matteo Lettieri, che vuol rappresentare anche un’opportunità per far conoscere i territori circostanti colmi di storia e di cultura, con Gioacchino da Fiore e Gioacchino Greco, quest’ultimo uno dei più grandi campioni internazionali di scacchi del 1600. Grandi nomi che a Celico hanno fatto sì che la cultura venisse diffusa in tutto il mondo. Con questo Festival – ha rimarcato il primo cittadino di Celico – abbiamo intenzione di far conoscere la nostra storia e cultura coinvolgendo anche, la città di Cosenza e l’Università della Calabria”.