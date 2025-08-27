Celico: il Consiglio comunale approva la delibera per il riconoscimento della Palestina come Stato

- Advertisement -

CELICO – Il Consiglio comunale di Celico ha approvato una delibera per il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina. La proposta, è stata presentata nella seduta dell’ultimo Consiglio comunale dal presidente del Consiglio Mario Scalise, ed è stata approvata all’unanimità.

“Per noi – ha affermato il presidente del Consiglio comunale Mario Scalise – si tratta di un atto doveroso nei confronti del popolo palestinese, vittima di violenze e soprusi in una guerra unilaterale che colpisce soprattutto bambini e civili. L’approvazione di questa mozione – ha proseguito Scalise – rappresenta un segnale di vicinanza e di resistenza all’indifferenza di fronte a tanta sofferenza e ingiustizia”.

Con questo atto, l’amministrazione comunale di Celico si unisce a tanti altri Comuni italiani che negli ultimi mesi hanno preso posizione su quanto sta accadendo nella striscia di Gaza. “Il nostro auspicio – ha concluso il presidente del Consiglio comunale di Celico – è che anche il Governo italiano compia riconosca lo Stato di Palestina, interrompendo ogni forma di collaborazione con quella che viene definita “una tragedia umanitaria”.

L’approvazione della delibera segna un gesto simbolico ma significativo, volto a rafforzare il dibattito nazionale e internazionale sul riconoscimento della Palestina e sui percorsi possibili per una pace giusta e duratura in Medio Oriente”.