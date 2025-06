Celico: domani saranno presentate le nuove attrezzature per la raccolta differenziata

- Advertisement -

CELICO – Si terrà domani pomeriggio, alle ore 16.00, presso il Teatro del plesso scolastico di via Roma, un incontro pubblico dedicato alla presentazione delle nuove attrezzature al servizio della raccolta differenziata nel Comune di Celico. Un evento che è aperto a tutta la cittadinanza e vuol rappresentare un momento importante di informazione e sensibilizzazione sui cambiamenti in atto nel sistema di gestione dei rifiuti urbani.

Ad aprire l’incontro sarà il Sindaco, Matteo Francesco Lettieri, che sarà affiancato da un team di relatori tecnici e istituzionali che illustreranno nel dettaglio le innovazioni introdotte. Tra queste, i nuovi mastelli dotati di tecnologia RFID, in grado di identificare l’utenza e la tipologia di rifiuto conferito, e le ecoisole dislocate sul territorio per agevolare il conferimento diretto da parte dei cittadini.

Interverranno, tra gli altri, il consigliere con delega all’ambiente Stefano Bafaro e l’ingegnere Giovanni Greco della società Gaia Tech Srl, progettista del nuovo piano comunale per la raccolta differenziata. A fornire ulteriori dettagli operativi saranno Massimiliano Caparrotta di DBM International, che illustrerà il funzionamento delle isole ecologiche stazionarie e interrate, e Francesco Rovito della MIA Multiservizi Igiene Ambientale Srl, gestore del servizio.

L’incontro si concluderà con l’intervento di Massimo Gelli, in rappresentanza della cooperativa sociale R-Accogliere, da anni attiva nella raccolta del rifiuto tessile e nella promozione di buone pratiche ambientali. Nel corso dell’evento saranno anche comunicate le date previste per la distribuzione dei nuovi kit per la raccolta differenziata, segnando l’avvio concreto di una nuova fase per la gestione sostenibile dei rifiuti nel comune silano.