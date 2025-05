Celico: a scuola di fumetto con Gioacchino, il progetto didattico che ha coinvolto gli alunni dell’Istituto comprensivo

- Advertisement -

CELICO – “A scuola di fumetto con Gioacchino” è il progetto didattico promosso dal Comune di Celico, che ha coinvolto gli alunni dell’Istituto Comprensivo Spezzano Sila–Celico–Rovito.

Avviato nel dicembre 2024, il progetto ha visto la preziosa collaborazione dei docenti dell’Istituto, di associazioni locali e di figure professionali, ed è giunto a conclusione in questi giorni. L’obiettivo era offrire ai più giovani un’esperienza formativa che coniugasse creatività, conoscenza del territorio e crescita culturale, attraverso il linguaggio del fumetto.

Gli alunni hanno potuto esplorare in modo nuovo e coinvolgente la figura storica e spirituale dell’Abate Gioacchino da Fiore, attraverso un percorso formativo articolato in otto incontri, basato sul learning by doing e su attività ludico-creative, con un laboratorio di fumetto come strumento centrale.

“I partecipanti – ha spiegato Francesco Loreto, direttore del Museo del Fumetto – hanno esplorato tutte le fasi della narrazione per immagini, dalla scrittura alla colorazione, scoprendo il fumetto come potente linguaggio comunicativo e didattico. Ci sono state anche uscite sul territorio, alla scoperta dei luoghi legati all’Abate Gioacchino e al territorio comunale, insieme a moduli dedicati alla promozione social, per stimolare nei ragazzi un legame consapevole con le proprie origini e renderli protagonisti nella narrazione e valorizzazione del loro territorio”.

“Questo progetto – ha affermato il sindaco di Celico, Matteo Lettieri – ha saputo attivare una riflessione condivisa sull’importanza di riscoprire e raccontare il patrimonio locale con strumenti vicini alle nuove generazioni. Il fumetto, in questo senso, si è dimostrato una risorsa utile non solo sul piano didattico, ma anche come veicolo per la promozione culturale, capace di coinvolgere un pubblico ampio e diversificato. Riteniamo fondamentale sostenere iniziative di questo tipo, capaci di unire educazione, cultura e cittadinanza”.