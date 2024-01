Castrovillari, il duo comico Matranga e Minafò chiude la rassegna Primafila

CASTROVILLARI (CS) – I loro video su youtube hanno superato anche i 7 milioni di visualizzazioni, ma sono diventati famosi sopratutto grazie alla televisione e, nello specifico, grazie a Made in Sud, programma di Raidue dedicato al cabaret. Loro sono Matranga e Minafò, duo comico siciliano che, a Castrovillari, ha portato in scena lo spettacolo “Altrimenti ci aggalliamo”.

Aggallare, in siciliano, è una parole che deriva dai galli quando sono in procinto di litigare; espressione questa – come specificato dagli stessi attori – molto usata a Palermo. Non dimenticano, quindi, le loro origini siciliane in uno spettacolo che sta attraversando l’Italia e che ripercorre proprio il loro percorso televisivo con i personaggi che hanno riscosso notevole successo.

Con Matranga e Minafò si chiude la 21esima edizione di Primafila, rassegna organizzata dall’associazione culturale Novecento. Bilancio positivo, ma, come precisato dal direttore artistico Benedetto Castriota, già si pensa alla 22esima.