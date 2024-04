CASTROVILLARI (CS) – Il Tribunale di Castrovillari ha assolto per insussistenza del fatto, un appartenente alle forze dell’Ordine, S.E., disponendo allo stesso tempo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica locale perché proceda per il reato di falsa testimonianza o di calunnia nei riguardi del denunciante. L’agente di polizia giudiziaria, nel corso di un servizio di pattuglia lungo la statale 106, aveva notato la presenza di un’auto che marciava ad alta velocità procedendo, inoltre, a zig zag lungo la strada, mettendo a repentaglio l’incolumità degli altri automobilisti.

Insieme al collega aveva così deciso di intervenire segnalando al conducente di fermarsi per un controllo ma questi, incurante dell’avviso, aveva continuato per la sua strada e nemmeno i lampeggianti lo aveva dissuaso a fermarsi. Scattato così un inseguimento a sirene spiegate, è terminato solo dopo che la pattuglia era riuscita a sorpassare l’auto e a bloccarla. Dal controllo l’automobilista era risultato ubriaco, tanto da rendere necessari la contestazione della guida in stato di ebrezza ed il sequestro della vettura.

A distanza di mesi il conducente aveva fatto arrivare all’agente una denuncia nella quale sosteneva di essere stato fermato e controllato senza alcun motivo e di essere stata anche aggredito e percosso selvaggiamente. Una versione che evidentemente non ha convinto i Giudici che hanno assolto l’agente accogliendo le tesi sostenute dal suo difensore, l’avvocato Ettore Zagarese.