HomeProvincia

Castrovillari, tutto pronto per il Festival Internazionale del Folklore e del Parco del Pollino

Manca poco alla 39ª edizione del Festival in programma dal 19 al 23 agosto che anche quest’anno si terrà nella suggestiva Piazza Biagio D’Arienzo. Tra i gruppi internazionali presenti quello dell'Albania

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

CASTROVILLARI (CS) – Manca poco più di una settimana all’inizio della 39ª edizione del Festival Internazionale del Folklore e del Parco del Pollino in programma a Castrovillari dal 19 al 23 agosto. Organizzato dall’Associazione Culturale E.I.F., il festival, anche quest’anno, si terrà nella suggestiva Piazza Biagio D’Arienzo, confermata come location principale dopo il grande successo dell’edizione 2024.

Sotto la direzione artistica di Antonio Notaro, il festival continua a essere un punto di riferimento per la promozione e la valorizzazione delle tradizioni popolari di tutto il mondo, con gruppi folkloristici provenienti dai cinque continenti. Per uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate calabrese, Castrovillari si prepara ad accogliere gruppi da tutto il mondo. Una città che si dimostra ancora una volta crocevia di culture, musiche e danze che parlano al cuore del pubblico.

Alcuni dei gruppi protagonisti dell’edizione 2025

Tra i protagonisti internazionali dell’edizione 2025, confermato il gruppo albanese Ansambli Artistik “Hazis Ndreu” di Tirana che affonda le radici in un progetto artistico nato con l’obiettivo di elaborare, sviluppare, proteggere e diffondere la cultura folklorica albanese, sia antica che contemporanea.

Il gruppo vanta un ampio repertorio composto da decine di danze tradizionali, canti e altre espressioni artistiche, che hanno permesso al suo nome di imporsi non solo in patria, ma anche in numerosi Paesi come Turchia, Romania, Bulgaria, Kosovo, Montenegro, Macedonia e Italia. Le sue performance sono state apprezzate in contesti internazionali, ricevendo premi e riconoscimenti di rilievo.

Insieme ai rappresentanti dell’Albania, arriveranno a Castrovillari, in occasione del decimo anniversario della sua fondazione, anche quelli dell’Amenia con il gruppo folklorico Ararat, fondato nel 2015 a Yerevan.  Dedicato interamente all’insegnamento e alla diffusione delle danze popolari armene, Ararat offre ai giovani un’opportunità unica di espressione attraverso il linguaggio universale dell’arte. Nel corso degli anni, ha partecipato a prestigiosi festival e programmi culturali in numerosi Paesi, tra cui Georgia, Bulgaria, Grecia, Egitto, Dubai, Cipro, Montenegro e Spagna, portando con sé la ricchezza di una tradizione millenaria fatta di ritmi incalzanti, gestualità simbolica e costumi variopinti. L’esibizione del Gruppo Ararat promette di essere uno dei momenti più emozionanti del festival, non solo per la qualità artistica, ma anche per il significato profondo che lega danza e identità culturale.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Solidarietà e inclusione: a Corigliano Rossano inaugurate due “Case Kind”

Ionio
CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Le "Case Kind" si riferiscono a progetti e iniziative che mirano a creare spazi abitativi e comunità inclusive, in cui...

Dal Tirreno al Pollino il turismo diventa sostenibile: tour esperenziali e lenti da Diamante...

Tirreno
SAN NICOLA ARCELLA (CS) - Dal 29 luglio al 3 ottobre 2025, la Riviera dei Cedri si racconta in un modo completamente nuovo. Ogni...
mostra piccolo principe amantea 01

Amantea ospita la mostra de “Il Piccolo Principe”, con oltre 80 edizioni da tutto...

Tirreno
AMANTEA (CS) - Tra gli appuntamenti che anticipano l'ottava edizione di Amantea Comics in memoria di Stefania Mari, è stata inaugurata la mostra dedicata...
Chiappetta_Sapia

Nasce a Cosenza lo “sportello di educazione finanziaria”: opportunità per lavoratori, giovani e pensionati

Area Urbana
COSENZA - Michele Sapia, segretario generale UST CISL Cosenza e Ilaria Chiappetta presidente provinciale di ADICONSUM, in collaborazione con la First Cisl Territoriale (Federazione...
Uva vino vigneto bicchiere vino

Il vigneto Calabria brinda a una vendemmia promettente e di qualità: Coldiretti “+10/15% di...

Calabria
COSENZA - Vigneto Calabria: quali sono le previsioni vendemmiali in Calabria? C’è ottimismo e la vendemmia 2025 si annuncia promettente. La produzione vinicola regionale...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36933Area Urbana22213Provincia19718Italia7980Sport3836Tirreno2849Università1445
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Tirreno

Dal Tirreno al Pollino il turismo diventa sostenibile: tour esperenziali e...

SAN NICOLA ARCELLA (CS) - Dal 29 luglio al 3 ottobre 2025, la Riviera dei Cedri si racconta in un modo completamente nuovo. Ogni...
Calabria auto usate
Calabria

In Calabria l’auto usata piace e convince: Cosenza è la provincia...

COSENZA - Calabresi e automobili, qual è il rapporto? L'auto usata piace e convince chi abita in Calabria. In regione, infatti, sempre più automobilisti scelgono...
Mormanno sindaco Paolo Pappaterra
Provincia

Mormanno punta al ripopolamento: 100 mila euro dalla Regione e due...

MORMANNO (CS) - Contrastare lo spopolamento e incentivare nuovi insediamenti abitativi e produttivi sul territorio. Sono questi gli obiettivi del progetto "Riabitare il borgo...
Calabria

Maturità, boom di voti alti nelle regioni del Sud: la Calabria...

COSENZA - La maggior parte degli studenti italiani sono stati ammessi agli esami di maturità. Si tratta del 98,8% degli alunni e di questi...
Premio Scintille Cultura Calabria
Tirreno

A Belvedere Marittimo il Premio Scintille Cultura Calabria, un omaggio a...

BELVEDERE MARITTIMO (CS) - Torna domenica 10 agosto il Premio Scintille Cultura Calabria, ideato e promosso dall'imprenditore Sergio Mazzuca per riconoscere il valore e...
Tirreno

Brunori Sas: due live per un caldo abbraccio alla sua terra:...

DIAMANTE (CS) - Dario Brunori, in un certo senso, torna a casa. Dopo diversi concerti in giro per l'Italia, il cantautore di San Fili...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA