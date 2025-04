Castrovillari, trovata viva dopo 2 giorni di ricerche Maria Tamburi. Era scivolata in un canalone

- Advertisement -

CASTROVILLARI (CS) – Lieto fine per Maria Tamburi, la donna di cui si erano perse le tracce da due giorni dalla cittadina del pollino. Dopo 48 ore di ricerche a tappeto, è stata finalmente individuata in un canalone, nei pressi del pianoro denominato Conca del Re, delimitato a ovest dal fiume Coscile, dove era finita probabilmente a seguito di una caduta accidentale dopo aver perso l’orientamento.

Tempestivamente attivato il protocollo di ricerca persona, sul posto hanno operato costantemente i vigili del fuoco del Comando di Cosenza distaccamento di Castrovillari con supporto del mezzo UCL (Unità di Comando Locale) con personale TAS (topografia applicata al soccorso), nucleo Cinofili ed unità del nucleo SAPR dei vigili del fuoco Calabria.

Maria Tamburi ritrovata viva e potata in ospedale

La donna è stata soccorsa e tratta di salvo da un equipaggio dei vigili del fuoco che l’ha individuata sorvolando la zona con un elicottero e segnalata anche dal fiuto dei cani molecolari del nucleo dei Carabinieri di Vibo Valentia arrivati in zona per supportate le ricerche. Per ampliare le ricerche era stato attivato il Reparto Volo dei vigili del fuoco del Comando di Salerno che ha inviato sul posto con elicottero Drago VF57. Proprio quest’ultimo, durante il sorvolo della zona di ricerca, avvistava la malcapitata.

Individuata la zona e la donna ancora in vita, la malcapitata è stata immobilizzata con i dispositivi sanitari in dotazione e recuperata con una barella vericellata. L’elicottero Drago VF57 ha successivamente raggiunto un piazzale dove i vigili del fuoco hanno affidato la donna al personale sanitario del Suem118 che l’ha trasferita presso l’ospedale di Castrovillari per ulteriori controlli.

Una notizia che rincuora dopo 48 ore di angoscia e il lavoro congiunto di Soccorso alpino, Guardia di finanza, carabinieri, Carabinieri forestali, Protezione civile e associazioni di volontariato che per due giorni hanno cercato senza sosta la donna.