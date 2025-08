Castrovillari, torna il Festival dei Quartieri: dieci giorni di musica, spettacolo e arte

- Advertisement -

CASTROVILLARI (CS) – Torna nella città del Pollino il Festival dei Quartieri: dieci giorni, dal 4 al 14 agosto, di musica, spettacolo e arte che trasformeranno Castrovillari in un grande palcoscenico diffuso. Ogni quartiere diventa protagonista grazie a eventi pensati per coinvolgere tutta la comunità.

La manifestazione giunta alla sua quarta edizione è organizzato da Dolce Sara Eventi A.P.S., con la direzione artistica di Luca Oliveto e continua a essere un punto di riferimento per chi ama vivere il territorio in modo partecipato, inclusivo e culturale. Per dieci giorni i quartieri della città diventeranno luoghi di incontro, spettacolo e partecipazione: un’occasione per valorizzare il territorio attraverso musica e momenti di condivisione.

Il Festival dei Quartieri è pensato come un evento aperto, gratuito, inclusivo e itinerante, spiegano gli organizzatori, “capace di trasformare ogni angolo della città in uno spazio vivo e condiviso. Un format che negli anni ha saputo fidelizzare il pubblico e attrarre nuovi spettatori, valorizzando il patrimonio culturale e umano di Castrovillari”.

I concerti da non perdere

Sei sono i concerti che animano il Festival: quello di Sally Cangiano il 4 agosto a piazza Matteotti, Salvatore Russo il 5 agosto all’anfiteatro San Giuliano, Alberto Bertoli il 6 agosto a corso Garibaldi, Roberto Cherillo l’11 agosto all’ex mattatotio, Danilo Vignola e Gio Didonna nel piazzale Gas Pollino. A chiudere il festival, il 14 agosto, sarà Luca Oliveto, con uno spettacolo speciale presso la Sorgente della Pietà.

Tra i momenti più significativi, la serata del 5 agosto, in cui verrà conferito il Premio Raffaele Chiodi, in memoria del musicista castrovillarese scomparso prematuramente, figura di grande sensibilità artistica e impegno umano.

“Questa quarta edizione – ha dichiarato il direttore artistico Luca Oliveto – rappresenta una tappa importante del nostro percorso: un festival che è cresciuto con la città e nei suoi quartieri. Portare la cultura direttamente sotto casa significa abbattere barriere, creare comunità, e offrire a tutti la possibilità di vivere l’arte senza confini. La consegna del Premio Raffaele Chiodi sarà un momento carico di emozione, un tributo doveroso a un talento che ha lasciato un segno profondo in tutti noi”.

Il progetto ha ricevuto il patrocinio e il sostegno del Comune di Castrovillari. “Il Festival dei Quartieri – ha dichiarato il sindaco Domenico Lo Polito – è un esempio concreto di come la cultura possa diventare strumento di coesione e valorizzazione urbana. Grazie alla sua formula inclusiva e itinerante, consente di riscoprire i luoghi della città in una chiave nuova, coinvolgente e partecipata”.