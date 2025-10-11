HomeProvincia

Castrovillari, torna il Calàbbria Teatro Festival: un viaggio poetico tra memoria, resistenza e identità

Il tema scelto per il 2025 è "Bbàci – Gesti che raccontano". La parola, scritta volutamente con la doppia B, richiama le sonorità del dialetto e il Sud, ma si apre a una lettura universale

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

CASTROVILLARI (CS) – Torna con la sua XIII edizione il Calàbbria Teatro Festival, appuntamento culturale nel mese di ottobre, del panorama teatrale calabrese e del Sud Italia. Dal 16 al 19 ottobre Castrovillari si trasformerà ancora una volta in crocevia di arti, pensiero e partecipazione con una proposta artistica che mette al centro il linguaggio dei gesti, la forza del teatro civile e la valorizzazione dell’identità territoriale.

Tema di quest’anno “Bbàci – Gesti che raccontano”

La parola, scritta volutamente con la doppia B, richiama le sonorità del dialetto e il Sud, ma si apre a una lettura universale: il bacio non come atto amoroso, ma come gesto simbolico, linguaggio non verbale, incontro tra storie, passaggi generazionali e atti di resistenza quotidiana. Un tema che attraverserà l’intera programmazione e che ha già trovato una sua potente sintesi visiva nello scatto fotografico collettivo realizzato da Tommaso Barone nell’anfiteatro di San Giuliano, per l’immagine ufficiale del Festival.

“In questa edizione, il gesto è parola e il teatro ne è il corpo. Per noi è una dichiarazione d’amore alla nostra terra e a chi resiste attraverso l’arte e la cultura” dichiarano congiuntamente Rosy Parrotta e Angela Micieli, direttrici artistiche dell’evento, organizzato dall’Associazione culturale Khoreia 2000, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Castrovillari, dell’Ente Parco Nazionale del Pollino e della Gas Pollino srl.

Il Programma

L’apertura del Festival è prevista per giovedì 16 ottobre alle ore 19:00 presso il Teatro Vittoria, con i saluti istituzionali e l’introduzione al programma artistico. A seguire, la consegna del Premio Frontiere Aperte a Riccardo Cristiano, giornalista con oltre vent’anni di esperienza, e l’inaugurazione dell’installazione artistica di Pino Bruno, un’opera immersiva che esplora il tema del festival attraverso linguaggi visivi e sensoriali. L’installazione sarà visitabile gratuitamente per tutta la durata della manifestazione.

Venerdì 17 ottobre alle ore 21:00, il Teatro Sybaris ospiterà “Come se fossi Giulia”, spettacolo scritto da Angela Micieli e diretto da Rosy Parrotta, in scena Marco Fioravante, Francesco Gatto, Angela Micieli, Giovanni Pisani, Rosa Tedesco. Una potente riflessione sul femminicidio e sulla responsabilità collettiva. Un teatro che non fa sconti e chiede allo spettatore di non voltare lo sguardo.

Sabato 18 ottobre, alle ore 19:00 al Teatro Vittoria, si aprirà una parentesi letteraria con la presentazione del libro “Il bacio da sfogliare” di Ilaria Guidantoni, giornalista fiorentina, scrittrice e traduttrice. Un viaggio narrativo che esplora i molteplici significati del bacio tra storia, arte, letteratura e cultura. A seguire Passeggiata narrata con Ines Ferrante di Mystica Calabria. Una passeggiata che intreccia il linguaggio del corpo con le storie della memoria. Un percorso attraverso il quale il gesto diventa parola e la memoria prende vita, tra passato, presente e futuro.

Gran finale domenica 19 ottobre alle ore 18:00, ancora al Teatro Sybaris, con il consueto e atteso Festival dei Corti Teatrali, spazio di espressione dedicato a compagnie emergenti e nuove drammaturgie. Cinque compagnie si alterneranno in scena con spettacoli di massimo 30 minuti, portando sul palco storie diverse ma unite da uno sguardo acuto sulla contemporaneità. Auguri e figli uomini, di e con Deborah Di Francesco e con Costanzo Salatiello; La partita non è ancora finita, di e con Marco Mittica; Il resto dell’Iceberg, scritto e diretto da Simone Ignagni, con Ivan Padrone e Marcello Roefaro; Mosche, di Valentina Bandera, con Elisabetta Mancusi, Valentina Bandera e Daniele Camerlingo; Orlando, di Federica Cucco, con Antonio Anzilotti De Nitto.

Al termine, la cerimonia di premiazione del Miglior CortoPremio Giuria Popolare, con un premio realizzato dal M° Stefano Marino, orafo castrovillarese che firma anche il Premio Frontiere Aperte.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Casali del Manco

A Casali del Manco la mostra “Doppio Binario” delle artiste calabresi Phil Tes e...

Provincia
CASALI DEL MANCO (CS) - Da oggi e fino al 31 ottobre la Casa Museo Gullo di Casali del Manco ospiterà la doppia mostra...
Tomba-San-Francesco-Paola

San Francesco di Paola, la tomba in condizioni miserevoli. L’appello: «Urge il restauro»

Calabria
COSENZA - "La tomba di San Francesco di Paola a La Riche in Francia è in condizioni miserevoli". Questo l'appello di Nazione Futura Cosenza...
Ospedale-Civile-dellAnnunziata-di-Cosenza-pronto-Soccorso-Ambulanze.

Allarme Pronto Soccorso a Cosenza: 13 ambulanze ferme. Il sindaco: “Situazione drammatica”

Area Urbana
COSENZA - “Si registra una situazione di estrema criticità in queste ore al pronto soccorso di Cosenza, dove risultano ferme ben 13 ambulanze, di...
Carabinieri auto e militari

Due auto di un carabiniere divorate dalle fiamme: arrestato un 37enne a Trebisacce

Ionio
ROSETO CAPO SPULICO (CS) – I Carabinieri della Stazione di Marina di Roseto Capo Spulico hanno tratto in arresto un uomo di 37 anni,...
Semaforo Metropolis Rende

Rende: riattivato (e operativo) l’impianto semaforico all’uscita del tunnel del Metropolis

Area Urbana
RENDE - Doveva essere attivato nell'ultimo fine settimana di settembre, è entrato in funzione in questo week-end (è già operativo) e si occuperà di...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37636Area Urbana22726Provincia19996Italia8067Sport3896Tirreno2992Università1488
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

cinema senza confini frammenti di mare
Calabria

Cinema Senza Confini: Marcello Arnone e Stéphane Ferrara protagonisti di “Frammenti...

COSENZA - Con Frammenti di mare, il regista Carlo Marcucci – già candidato ai Golden Globe per il documentario Chernobyl 20 anni dopo –...
isole ecologiche san giovanni in fiore
Provincia

San Giovanni in Fiore punta sulla sostenibilità: inaugurate sette nuove isole...

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - Si guarda alla sostenibilità a San Giovanni in Fiore dove, questa mattina, sono state inaugurate sette nuove isole...
arresto polizia
Calabria

Arrestato 50enne per maltrattamenti in famiglia, violenza fisica e psicologica ripetuta...

BOVALINO (RC) - La Polizia di Stato ha arrestato a Bovalino un uomo di 50 anni, di nazionalità marocchina, accusato di aver messo in...
vaccini over 60 farmacia calabria
Calabria

Federfarma Calabria: vaccini antinfluenzali per gli over 60 si somministrano in...

CATANZARO – Un servizio ormai consolidato, frutto della collaborazione tra la Regione Calabria e le farmacie territoriali, che si confermano presidio di prossimità e...
agguato luglio pellaro arresti
Calabria

Agguato per un regolamento di conti, arrestati tre giovani: l’accusa è...

REGGIO CALABRIA - Dopo oltre un anno dalla sparatoria, avvenuta la notte del 15 luglio 2024 in via Pio XI, la Squadra mobile ha...
Provincia

Incidente sull’A2 a Castrovillari: investito un cantoniere dell’Anas, trasportato in ospedale

CASTROVILLARI (CS) - Un incidente stradale si è verificato questa mattina in direzione sud, sulla A2 "Autostrada del Mediterraneo" all'altezza di Castrovillari, in provincia...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA