Castrovillari, sventato l’ennesimo furto in un noto supermercato

CASTROVILLARI (CS) – Nella serata di ieri 07.11.2023, intorno alle ore 17.30 circa, le guardie giurate dell’Istituto di Vigilanza Assipol, insieme agli addetti alla sicurezza non armata delle Società di portierato Sicurmondial e I.V. Security Agency, operanti all’interno del Centro Commerciale Ipercoop “Le Vigne di Castrovillari”, in stretta sinergia con le forze dell’ordine intervenute appartenenti al Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Castrovillari, hanno sventato l’ennesimo tentativo di furto all’interno del noto punto vendita del Pollino.

Gli addetti alla sicurezza non armata, durante un controllo di routine dalle telecamere in uso, hanno notato due soggetti, uno di sesso maschile ed uno di sesso femminile, che con fare sospetto prelevavano dagli scaffali generi alimentari e vari prodotti di cosmetica ponendoli in una borsa personale. Gli agenti, insospettiti da tale atteggiamento, hanno allertato la Centrale Operativa Assipol che ha provveduto ad inviare sul posto due guardie giurate che prontamente giunte in loco sono riuscite ad intercettare all’uscita delle casse del p.v. i due sospettati.

Si è proceduto, quindi, alla presenza del personale del Centro Commerciale, a controllare i due soggetti e ad invitarli a mostrare il contenuto della loro borsa all’interno della quale sono stati rinvenuti generi alimentari e prodotti di cosmetica sottratti dagli scaffali e non regolarmente pagati alle casse.

Nel frattempo è giunta sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Castrovillari che ha proceduto all’identificazione dei soggetti e a denunciare i soggetti fermati all’Autorità Giudiziaria. La merce oggetto di refurtiva è stata quindi riconsegnata al legittimo proprietario nelle mani del personale del C.C. Le Vigne ivi presente. Continua, incessantemente, il costante impegno del personale Assipol, in stretta sinergia con le Forze dell’Ordine, nello scongiurare il perpetrarsi di reati e danni più consistenti a danno di cittadini ed aziende del territorio.