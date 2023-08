Castrovillari, su uno scooter con 4 chili di hashish: arrestati due corrieri della droga – VIDEO

CASTROVILLARI(CS) – Sono stati fermati a bordo di uno scooter e dopo una perquisizione i carabinieri hanno trovato 4 chili di stupefacente suddiviso in 40 panetti. Due persone sono state arrestate in flagranza di reato dai carabinieri e portate nel carcere di Castrovillari. In questo particolare periodo caratterizzato dall’esodo della stagione estiva, sono stati intensificati i quotidiani servizi di controllo del territorio coordinati dal Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza, attuati anche nelle ore notturne e finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere.

A bordo di uno scooter hanno tentato di eludere il controllo

Mentre i carabinieri del Nucleo Radiomobile stavano effettuando un posto di controllo nel comune di Castrovillari, hanno notato che uno scooter con a bordo due persone aumentava improvvisamente la velocità tentando di evitare il controllo. La manovra è stata prontamente bloccata dai militari dell’Arma che, dopo aver identificato i soggetti ed al termine delle operazioni di perquisizione, hanno rinvenuto una busta da spesa con all’interno 4 kg di hashish.

Lo stupefacente suddiviso in 40 panetti. In carcere due persone

Lo stupefacente era suddiviso in 40 panetti confezionati con pellicola trasparente, ciascuno con un’etichetta identificativa. In considerazione degli elementi raccolti ed in attesa dei successivi sviluppi, in virtù dell’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari, i due S.G. e S.S. sono stati arrestati in flagranza per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Castrovillari, in attesa dell’udienza di convalida.

Dato il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari i Carabinieri sono già a lavoro per approfondire gli accertamenti sia di natura tecnica, a cura del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti di Vibo Valentia, che prettamente investigativa finalizzati a delineare il canale di approvvigionamento e la destinazione sul mercato al dettaglio, per i quali sarà indispensabile esaminare le etichette riportate su ogni panetto. Nell’ambito del piano predisposto dalla Compagnia carabinieri di Castrovillari, le pattuglie impiegate alternano i centri cittadini con le zone più isolate, sorvegliando le arterie principali e secondarie delle varie località.