Castrovillari, sotto sequestro il locale dove è avvenuta l’esplosione

CASTROVILLARI (CS) – Il ristorante in Via Ettore Gallo nel quale ieri sera si è verificata un’esplosione, è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri di Castrovillari. Ieri sera intorno alle 20, un boato che ha creato ingenti danni al locale e tanta paura tra i residenti della zona, alcuni scesi in strada. Carabinieri e Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto hanno individuato come origine dell’esplosione un magazzino nel locale cucina. Per fortuna nessuno è rimasto ferito ma i danni al ristorante sono ingenti.

