Castrovillari, si introduce negli spogliatoi e ruba dalle borse delle commesse: fermato ladro e complici

La prontezza degli addetti alla sicurezza e il rapido intervento dei Carabinieri hanno permesso di fermare quattro persone e recuperare la refurtiva sottratta dagli spogliatoi di un negozio e restituita ai legittimi proprietari

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 1 minuti
CASTROVILLARI (CS) – Operazione congiunta dagli uomini dell‘istituto di vigilanza “Sicurmondial” di Frascineto e dai carabinieri di Castrovillari portata a termine ieri nel Centro Commerciale “Le Vigne” di Castrovillari, dopo un furto compiuto ai danni delle commesse del punto vendita Oviesse.

Il furto delle borse delle commesse all’interno dello spogliatoi

Fondamentale è stata proprio la collaborazione tra il personale di vigilanza privata e i militari. Intorno alle 16.30, un uomo si era introdotto furtivamente nello spogliatoio aziendale del negozio, sottraendo portafogli, documenti ed effetti personali dalle borse delle dipendenti. Una commessa, accortasi subito dell’accaduto, ha lanciato subito l’allarme all’addetto alla sicurezza della società Sicurmondial in servizio nella galleria del centro commerciale.

L’intervento e la tentata fuga

Il vigilante ha individuato il sospetto mentre tentava di raggiungere un’auto in sosta nel parcheggio riuscendo a trattenerlo momentaneamente con l’aiuto di un carabiniere libero dal servizio che si trovava casualmente sul posto. Contestualmente è stata allertata la Centrale Operativa dell’Arma. Il malvivente, però, è riuscito divincolarsi dandosi alla fuga con l’auto ma senza riuscire a far salire due complici, entrambe donne, che sono state immediatamente fermate dall’addetto alla sicurezza e dal militare. Nel frattempo sul posto sono intervenuti rapidamente sia il personale dell’istituto di vigilanza Assipol che le pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Castrovillari.

I carabinieri bloccano l’auto e fermano due persone

Poco dopo è stata intercettata l’auto del fuggitivo, a bordo della quale si trovava anche un quarto complice. I dei sono stati bloccati e condotti in caserma insieme alle due donne già trattenute. Tutti e quattro, già noti alle forze dell’ordine, sono stati sottoposti agli accertamenti di rito e denunciati per i reati contestati.

Refurtiva recuperata e restituita alle dipendenti

La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita alle legittime proprietarie. L’operazione congiunta tra Carabinieri e vigilanza privata ha permesso di garantire la sicurezza del centro commerciale e di assicurare i responsabili alla giustizia, evitando che l’ennesimo furto andasse a segno.

