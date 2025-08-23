Castrovillari, scoperti oltre 5 chili di cocaina. Erano in doppiofondo ricavato nella portiera di un’auto

- Advertisement -

CASTROVILLARI – Oltre 5 Kg di cocaina, suddivisa i 5 panetti, e 100 grammi di hashish. È quanto hanno scoperto e sequestrato all’interno di un’auto i poliziotti della sqaudra mobile nel corso di alcuni controlli effettuati nell’hinterland del Comune di Castrovillari secondo alcune intese di collaborazione tra la locale Procura della Repubblica, diretta dal Procuratore Capo dr. D’Alessio e la Questura di Cosenza, diretta dal Questore Dr. Cannizzaro. Controlli e verifiche all’interno di aree adibite alla raccolta di mezzi posti sequestro.

E proprio durante una di queste, i controlli, svolti anche con l’ausilio di personale dell’Unità Cinofila della Polizia di Stato, hanno permesso di focalizzare l’attenzione dei poliziotti nei confronti di un’autovettura. In direzione di tale veicolo, di fatti, il cane antidroga mostrava particolare interesse. All’interno di un doppiofondo, ricavato dentro la portiera lato destro della vettura utilitaria, i poliziotti della Mobile hanno rinvenuto e posto sotto sequestro penale 5 panetti, del peso di circa 1kg ciascuno, di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un totale di 5,334 kg, nonché un panetto, del perso di circa 100 gr, di sostanza stupefacente del tipo hashish.

La droga, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare introiti per circa 300.000,00 €. Al momento, il sequestro della droga, veniva effettuato a carico di ignoti, pur proseguendo le verifiche nell’individuazione dei responsabili.