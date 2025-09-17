Castrovillari, ritrovati i due fratellini di 3 e 4 anni spariti dopo l’arresto della mamma. Erano in Romania

- Advertisement -

CASTROVILLARI (CS) – Si sono concluse positivamente le ricerche dei due bambini di 3 e 4 anni, figli di una 28enne, scomparsi dopo l’arresto della madre: sono stati rintracciati in Romania, stanno bene e si trovano ora affidati alla nonna materna. Tutto era iniziato lo scorso 10 settembre, quando i carabinieri di Castrovillari hanno arrestato una cittadina romena di 28 anni, da tempo residente in città. La donna era destinataria di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro, in esecuzione di una sentenza dell’Autorità Giudiziaria romena che l’ha condannata a 6 anni e 6 mesi di reclusione per associazione a delinquere finalizzata alla tratta di minori.

La madre accusata di sottrazione e abbandono di minori

Al momento dell’arresto, avvenuto presso la sua abitazione, la giovane era sola. Con lei non c’erano i due figli piccoli, nati in Italia. Alla domanda su dove si trovassero i bambini, la donna si era trincerata dietro un ostinato silenzio, rifiutandosi di dare spiegazioni. Questo atteggiamento le è valso una denuncia alla Procura della Repubblica di Castrovillari per sottrazione e abbandono di minori.

I due bambini ritrovati in Romania

Il silenzio della giovane ha fatto scattare l’allarme. Imponenti ricerche sono state avviate immediatamente, coordinate dalla Procura di Castrovillari e supportate da Carabinieri, Vigili del fuoco, protezione civile e volontari. Per giorni le forze dell’ordine hanno battuto il territorio del Pollino e della Sibaritide, nella speranza di trovare tracce dei due fratellini. L’ansia e la paura per la loro sorte si sono però dissolte grazie alle rapide indagini condotte dagli inquirenti. In tempi brevissimi è stato possibile accertare che i bambini stanno bene e si trovano in Romania con la nonna materna. La madre, intanto, resta detenuta nel carcere di Castrovillari in attesa delle procedure internazionali di estradizione richieste dalle autorità romene.