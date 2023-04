Castrovillari: rapina a mano armata ad una parafarmacia, i titolari chiedono più sicurezza

CASTROVILLARI (CS) – I carabinieri indagano sulla rapina compiuta ai danni di una parafarmacia di Castrovillari e stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, sia interne che esterne, per identificare l’autore. I fatti risalgono a lunedì sera, nella zona nord della città del Pollino. Secondo quanto emerso un giovane, con un cappellino ed il volto parzialmente travisato, si è presentato intorno all’orario di chiusura e sotto la minaccia di una pistola, si è fatto consegnare l’incasso della giornata. Della rapina è stata informata la Procura di Castrovillari.

Sui social, i titolari della parafarmacia hanno pubblicato un post nel quale chiedono sicurezza: “Come molti di voi sapranno, un uomo armato di pistola si è introdotto nella nostra attività costringendo le due farmaciste di turno a consegnare l’incasso del giorno. Non riusciamo ancora a crederci. Si è trattato di una rapina: un criminale che brandisce un’arma e minaccia di ferire una persona mentre la sta derubando, commette questo tipo di reato, quindi al fine di realizzare quanto accaduto è giusto cominciare a chiamare le cose con il loro nome”.

Da qui l’appello: “Invochiamo le istituzioni preposte affinché la sicurezza pubblica sia garantita e non solo auspicata. Siamo sgomenti, increduli, tristi e soprattutto ci sentiamo impotenti. Un’esperienza drammatica, che avrebbe potuto trasformarsi in tragica. Non ci sentiamo tutelati e siamo veramente stanchi. Chi lavora con onestà, dedizione e passione non può non sentirsi sicuro sul posto di lavoro che con tanti sforzi e sacrifici ha costruito e che realizza anche un servizio pubblico. Non possiamo credere di non essere protetti e soprattutto di non essere in grado di proteggere i nostri amati clienti che, ricordiamolo, sono i più vari: famiglie con bambini, adulti, anziani che ogni giorno ci scelgono apprezzando e premiando il nostro lavoro e la nostra professionalità. Ringraziamo le Forze dell’Ordine prontamente intervenute e i nostri clienti che non ci hanno fatto mancare supporto e affetto. Chiediamo di non essere lasciati soli”.