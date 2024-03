Castrovillari: perquisita l’abitazione di un ventenne. Armi, munizioni e droga nascosti nei bidoni

CASTROVILLARI (CS) – A seguito del blitz eseguito nei giorni scorsi tra Castrovillari e Cassano Ionio, che ha portato all’arresto di 7 soggetti i militari dell’Arma hanno proceduto alla perquisizione domiciliare nei confronti di S.L., ventunenne. Grazie al fiuto di un’unità cinofila, è stato rinvenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, ma anche armi e munizioni.

Dopo aver accuratamente ispezionato tutta l’abitazione del ragazzo, i Cacciatori di Calabria si sono letteralmente calati in una scarpata adiacente l’immobile, caratterizzata da fitta vegetazione composta in gran parte da canne di bambù. Rovistando tra gli arbusti hanno trovato tre bidoni in plastica con all’interno diverse buste contenenti marijuana, tutta già in infiorescenza e pronta per essere immessa nel mercato al dettaglio. La forma, il colore e gli adesivi dei contenitori era coincidente con un ulteriore bidone trovato nella piena disponibilità del soggetto.

È a questo punto che le operazioni di ricerca si sono allargate in tutta l’area dove, al termine della ricognizione, sono stati trovati ulteriori 3 bidoni, al cui interno vi erano in totale più di 7 chili di marijuana. Ed ancora, in altri secchi da vernice ancor più nascosti tra la vegetazione, i Cacciatori hanno rinvenuto due pistole: si tratta di un revolver calibro 11, modificato in calibro 36, ed una pistola Beretta con matricola abrasa.

Entrambe le armi erano ben oliate, in buono stato di conservazione ed avvolte tra indumenti, carta di giornale e cellophane. Oltre a ciò anche 191 munizioni di vario calibro, sia per armi lunghe che per armi corte. Il giovane è stato immediatamente arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Castrovillari.