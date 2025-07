Castrovillari per la pace: Il Consiglio Comunale appoggia la candidatura dei bambini di Gaza al Nobel

- Advertisement -

CASTROVILLARI (CS) – Il Consiglio comunale di Castrovillari ha approvato, all’unanimità, una “Per sostenere la candidatura dei bambini di Gaza al Premio Nobel per la Pace“. L’iniziativa, promossa dai gruppi di maggioranza, “rappresenta – si spiega in una nota – un segnale forte e condiviso da tutta l’assemblea cittadina sul valore della pace, della solidarietà e del rispetto dei diritti umani, con particolare attenzione alla tutela dell’infanzia nelle aree colpite dai conflitti”.

L’atto approvato impegna “il Sindaco e la Giunta municipale a riconoscere pubblicamente la sofferenza vissuta dai bambini nei territori martoriati della Striscia di Gaza, ad affermare con determinazione il diritto universale alla pace e alla protezione dell’infanzia, e a richiamare la comunità internazionale alla propria responsabilità politica e morale nei confronti delle popolazioni più fragili”. Il Comune, con l’approvazione della mozione, “esprime inoltre la propria vicinanza a tutte le vittime civili dei conflitti armati, con un pensiero particolare rivolto agli ostaggi e alle loro famiglie, che vivono quotidianamente l’angoscia dell’incertezza e della violazione dei diritti fondamentali”.

La mozione prevede, in una prima fase, “un sostegno concreto alla proposta di candidatura dei bambini di Gaza al Premio Nobel per la Pace, come gesto simbolico e insieme profondamente umano, capace di richiamare l’attenzione globale sulla necessità urgente di costruire un futuro di giustizia e convivenza”. In una seconda fase, è previsto, nell’ambito del progetto collaborativo “A Scuola Insieme”, “l’avvio di attività di sensibilizzazione rivolte agli studenti, attraverso la distribuzione di opuscoli sulla Costituzione Italiana, con l’obiettivo di diffondere tra le giovani generazioni i principi fondanti della democrazia, della libertà e della dignità della persona”.