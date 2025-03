Castrovillari, paura per un incendio in un appartamento al 5 piano di un palazzo. Rogo partito dalla cucina

- Advertisement -

CASTROVILLARI (CS) – I vigili del fuoco di Castrovillari sono intervenuti, nella tarda mattinata di oggi, per spegnere un incendio divampato all’interno di un appartamento posto al quinto pianto di un edificio situato su via Galeano, non distante da Piazzale della Stazione.

Le fiamme sono partite dalla cucina e, molto probabilmente, sono state originate dal malfunzionamento del motore del frigorifero. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e il repentino intervento dei vigili del fuoco, ha permesso di spegnere le fiamme ed evitare che il rogo interessasse l’intero appartamento.