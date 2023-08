CASTROVILLARI (CS) – Chi arriva a Castrovillari non può fare a meno di notare in una collinetta, a ridosso del centro urbanoa il santuario della Madonna del Castello. O meglio la Basilica Minore perché, qualche tempo fa, esattamente un anno e mezzo, abbiamo raccontato dell’elevazione del Santuario a Basilica minore.

Un luogo di culto importante per i cittadini di Castrovillari che, però, ha fatto parlare di sé, purtroppo, per problemi legati al dissesto idrogeologico. Nel 2012, infatti, venne chiusa la strada di accesso. Nel 2018, poi, i lavori, che hanno portato alla riapertura.

Esistono, però problemi su tutto il costone ed allora, già da tempo, si è cercato di intervenire, compatibilmente con i vincoli imposti dalla Soprintendenza, per mettere in sicurezza quella che può essere considerata una zona tanto antica quanto importante della città del Pollino.

La notizia di questi ultimi giorni è che si è conclusa la procedura di appalto per l’aggiudicazione dei lavori di consolidamento del versante. Il finanziamento per effettuare i lavori ammonta a 2.900.000 €. Si tratta di un primo intervento, al quale ne seguirà un secondo. Il Comune di Castrovillari, infatti, ha ottenuto un altro finanziamento dal Ministero dell’Interno pari a 2 milioni e mezzo di euro. Presto, quindi, dovrebbe partire la fase di progettazione e al termine dei lavori i problemi relativi a dissesto idrogeologico, si spera, dovrebbero essere solo un ricordo.

Per la citta di Castrovillari, del resto, la Madonna del Castello non rappresenta solo un monumento da tutelare, ma anche un punto di riferimento sotto il profilo religioso e spirituale.