Castrovillari, non si ferma all’alt dei carabinieri e tenta di investire i poliziotti: arrestato

CASTROVILLARI (CS) – Operazione congiunta dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Castrovillari e dal personale della Questura di Cosenza – Squadra Volanti del Commissariato di P.S. di Castrovillari, diretti dal Questore della provincia di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro che, mercoledì scorso, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale un soggetto già noto per precedenti di polizia.

Infatti, durante un servizio perlustrativo eseguito nel centro della città del Pollino, i Carabinieri, nell’imporre l’alt ad un motociclo condotto da un soggetto a loro noto, si dava ad una precipitosa fuga per le vie cittadine.

Il personale della Polizia di Stato, subito intervenuto a supporto, ha intercettato l’uomo che pur di continuare la sua fuga ha tentato di investire gli Agenti della Polizia di Stato che sono riusciti ad evitare l’impatto solo grazie alla loro prontezza.

La fuga dell’uomo è stata poi interrotta dai militari dell’Arma che, dopo averlo rintracciato in una strada secondaria, l’hanno bloccato in sicurezza e condotto nella caserma di Piazza Municipio. Carabinieri e Polizia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal Procuratore Alessandro D’Alessio, hanno tratto in all’arresto l’individuo, il cui motociclo è stato sottoposto a sequestro poiché sprovvisto di copertura assicurativa e di immatricolazione. L’arresto è stato poi convalidato dal Tribunale di Castrovillari che ha disposto nei confronti dell’indagato la sottoposizione alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.