Castrovillari: nel presepe la magia del Natale diventa arte

CASTROVILLARI (CS) – E’ impossibile racchiudere la magia e la luce del Natale ed, a volte, anche descriverla. C’è, però, chi riesce a racchiudere (si fa per dire!) il Natale in una stanza o, ancora meglio, in pochi centimetri quadrati. In che modo? Attraverso ciò che riassume la tradizione e la fede, ovvero il presepe.

I seguaci di San Francesco di Assisi sono ancora tanti, anche se non troppi. Se c’è, infatti, chi ci rinuncia o chi magari installa in un angolo della propria casa la grotta, c’è anche chi ne fa una vera e propria forma d’arte. Siamo a Castrovillari. Lui è Benedetto Favale e le sue opere sono frutto di un lavoro certosino.

Il presepista castrovillarese lavora per ore ad una singola opera, curando ogni minimo dettaglio fino al momento più bello nella costruzione dello stesso presepe, quello del “colore”.

Favale, però, sa che per illuminare il suo presepe non servono le luci colorate, ma occorre ritrovare il ricordo e le emozioni che solo il Natale sa regalare.