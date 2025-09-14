Castrovillari, nasce lo sportello anti truffa intitolato a Maria e Giuseppe Bonanata

- Advertisement -

CASTROVILLARI (CS) – Il caso della famiglia Bonanata, che ha avuto un risalto mediatico nazionale con il racconto della trasmissione televisiva “Le Iene”, ha dato vita ad una realtà di impegno concreto contro i raggiri e le truffe che punta a sostenere i cittadini. A Castrovillari nasce, infatti, lo sportello anti truffa “Maria e Giuseppe Bonanata” messo a disposizione dall’amministrazione comunale che punta ad essere un punto di riferimento per chi ha subito o teme di subire truffe.

L’inaugurazione è prevista per martedì 16, al primo piano del Palazzo di Città. Sarà aperto ogni martedì dalle 10:30 alle 12:30 per offrire supporto, ascolto, informazione e prevenzione per tutelare i cittadini e diffondere una maggiore consapevolezza contro le truffe.

Castrovillari, nasce lo sportello anti truffa: il messaggio del Comune

“Se vuoi dare il tuo contributo e partecipare attivamente alle attività dell’associazione, puoi lasciare la tua adesione direttamente presso lo sportello nei giorni di apertura – fa sapere il Comune di Castrovillari – Facciamo rete contro le truffe. Insieme, possiamo prevenirle“.

Iniziativa ben accolta dalla cittadinanza che spera che questo possa essere un ulteriore passo per aiutare Patrizia a riavere quello che le spetta di diritto.