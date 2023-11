Castrovillari, le fortissime raffiche di vento sradicano due alberi in piazza Matteotti – FOTO

CASTROVILLARI (CS) – Le fortissime raffiche vento continuano a provocare disagi e purtroppo anche danni causati soprattutto dagli alberi crollati al suolo. Dopo le quelli caduti nel pomeriggio a Rende e questa mattina a Cosenza a Castrovillari, in pieno centro, il fortissimo vento ha letteralmente sradicato due grossi alberi in Piazza Matteotti nel tardo pomeriggio.

Sono stati alcuni commercianti della zona ad accorgersi che gli alberi stavano per crollare sotto l’effetto delle raffiche di Maestrale, che hanno toccato anche gli 80/90 KM/h. Hanno avvertito dell’imminente pericolo e bloccato pedoni e automobilisti che transitavano, allertando subito i vigili del fuoco. In poco tempo i due alberi sono crollati provocando anche danni alla pavimentazione della piazza dove si sono aperte due grosse voragini. Come detto nessuno è rimasto ferito e dopo aver transennato la piazza, i vigili del fuoco hanno rimosso i due grossi alberi che sono stati portati via da una ditta-