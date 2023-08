Castrovillari, investita da un’auto mentre cammina in strada: donna trasportata in ospedale

CASTROVILLARI (CS) – Una smart ha travolto una donna mentre camminava per strada a Castrovillari. Secondo cause in corso di accertamento, l’incidente, ieri mattina, sarebbe avvenuto mentre la signora stava attraversando sulle strisce pedonali davanti alla Chiesa dei Sacri Cuori. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno trasferita la malcapitata al pronto soccorso dell’ospedale di Castrovillari. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia dei carabinieri per accertare la dinamica dell’incidente e le presunte responsabilità.

