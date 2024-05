Castrovillari, il reparto di pneumologia è in grande sofferenza

CASTROVILLARI (CS) – Non è una novità la carenza di personale nella sanità calabrese. E non è assolutamente una “prima” o un inedito per l’ospedale di Castrovillari.

Sono diversi i servizi dei quali è stata privata l’utenza del “Ferrari” nel corso degli ultimi anni ed il riferimento è all’attività prettamente ospedaliera, ma anche a quella ambulatoriale, senza considerare il numero di posti letto che sono diminuiti sempre più. Questa volta a rischiare il blackout è il reparto di pneumologia alle prese con un numero insufficiente di medici ed infermieri.

Il problema è simile a quello di altri reparti: alcuni medici in malattia, magari anche da diverso tempo, altri che, nel frattempo, vanno in pensione ed i restanti che non riescono a garantire i servizi essenziali che possano permettere al reparto di funzionare a dovere. Ed a pagare le conseguenze sono, ovviamente, i cittadini.

Al momento servirebbero almeno un paio di medici per migliorare la situazione senza considerare infermieri ed operatori socio-sanitari.

Il tutto mentre si avvicina la stagione estiva con alcuni medici che, ragionevolmente, dovranno andare in ferie.