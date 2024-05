Castrovillari, il rapinatore seriale si assume la responsabilità e chiede scusa alle vittime

CASTROVILLARI (CS) – A fine gennaio era riuscito a mettere a segno il primo colpo in danno di una parafarmacia di Castrovillari per poi fermarsi per circa due mesi quando, nel volgere di appena venti giorni, aveva iniziato nuovamente a colpire lo stesso territorio della capitale del Pollino, che ha visto il ripetersi in rapida successione di altri episodi di rapina del tutto analoghi tra loro.

Giuseppe Campolongo, 33enne di Cassano Ionio, tratto in arresto dai Carabinieri di Castrovillari per la scia di rapine si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il rapinatore, difeso dall’avvocato di fiducia, Rosetta Rago, a spontaneamente si sarebbe assunto la responsabilità delle rapine che gli vengono contestate e avrebbe confessato che gli atti sarebbero stati generati dall’assunzione di sostanze stupefacenti.

Un’escalation di rapine che avevano creato particolare allarme nel territorio, il 33enne con il volto coperto da passamontagna e cappuccio, ma soprattutto armato di pistola faceva irruzione all’interno di esercizi commerciali in concomitanza dell’orario di chiusura serale impossessandosi dell’incasso. Per tutto questo, il rapinatore seriale ha chiesto scusa alle vittime.