HomeProvincia

Castrovillari, il Monastero dei Paolotti appartiene al Comune: rigettata la richiesta del Ministero

Lo ha stabilito il tribunale di Catanzaro con la sentenza n. 1895/2025 che ha rigettato la domanda proposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia del Demanio che ne rivendicavano la proprietà

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

CASTROVILLARI (CS) – Il Monastero dei Paolotti resta nelle mani del Comune di Castrovillari. È quanto ha stabilito il tribunale di Catanzaro con la sentenza n. 1895/2025 che ha rigettato la domanda proposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia del Demanio che ne rivendicavano la proprietà.

Lo stabile, dove sono allocati al momento la caserma dei carabinieri ed il circolo cittadino per anni conteso tra Agenzia del demanio e Provincia di Cosenza, resta, dunque, di proprietà del Comune di Castrovillari. Grande soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione comunale che ha ringraziato l’avvocato Francesco Attanasio che ha rappresentato in giudizio le ragioni del Comune della città del Pollino. “La certezza della proprietà del bene apre una nuova finestra sul futuro” ha commentato l’amministrazione comunale di Castrovillari guidata dal sindaco Mimmo Lopolito.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

carabinieri

Castrovillari, è mistero su due bimbi di 4 e 5 anni svaniti nel nulla:...

Provincia
CASTROVILLARI (CS) - E' avvolta nel mistero la scomparsa di due fratellini, di di cinque e quattro anni, di cui non si hanno più...
Disperso Pollino

Era disperso da ieri sui monti del Pollino, 20enne salvato dai Vigili del fuoco

Provincia
CASTROVILLARI (CS) - Era disperso dalla giornata di ieri, a circa 2mila metri di quota, tra i boschi del Pollino ed oggi è stato...
Mani Creative

“Mani Creative”, il welfare che restituisce dignità e bellezza alle fragilità sociali

Provincia
COSENZA - In Calabria, l'arte è diventata strumento di welfare di prossimità, capace di alleviare ferite invisibili e di aprire spazi di relazione laddove...
piante marijuana carab crotone

Operazione antidroga: sequestrate piante di cannabis e marijuana. Denunciato un 48enne

Calabria
CACCURI (KR) - I carabinieri hanno svolto ieri mattina un servizio straordinario di controllo del territorio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti. L’attività...
tasse piccole imprese presidente cia calabria

È Reggio la provincia calabrese con la maggiore tassazione sulle piccole imprese. Cosenza al...

Italia
COSENZA - È Reggio Calabria la provincia calabrese con la maggiore tassazione sulle piccole imprese (54.4%), mentre Catanzaro si rivela, con due punti in...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37356Area Urbana22461Provincia19905Italia8033Sport3870Tirreno2958Università1466
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Disperso Pollino
Provincia

Era disperso da ieri sui monti del Pollino, 20enne salvato dai...

CASTROVILLARI (CS) - Era disperso dalla giornata di ieri, a circa 2mila metri di quota, tra i boschi del Pollino ed oggi è stato...
Mani Creative
Provincia

“Mani Creative”, il welfare che restituisce dignità e bellezza alle fragilità...

COSENZA - In Calabria, l'arte è diventata strumento di welfare di prossimità, capace di alleviare ferite invisibili e di aprire spazi di relazione laddove...
Calabria

Regionali, Toscano contro Occhiuto e Tridico: «Entrambi a favore della sanità...

CATANZARO - "Vedo che gli uomini di Occhiuto - Straface e Caputo - rilanciano la nostra nota che denuncia l'ipocrisia di Tridico, difensore della...
scuola cosa cambia settembre
Italia

In Italia la scuola arranca su tutto: dall’agibilità ai collaudi statici...

ROMA - In Italia sul fronte dell’edilizia scolastica negli ultimi 25 anni la scuola italiana arranca. Non solo è fragile, ma continua a soffrire...
Calabria

Mancati pagamenti per le prestazioni ambulatoriali nelle strutture convenzionate, lavoratori in...

COSENZA - Preoccupa la situazione dei mancati pagamenti da parte della Regione Calabria per le prestazioni ex APA-PAC, erogate in regime ambulatoriale o di...
appello Fita Calabria candidati
Calabria

Regionali, l’appello di Fita Calabria ai candidati: «Investire nello sport e...

COSENZA - In vista delle prossime elezioni regionali, il Comitato Fita Calabria rivolge un appello ai candidati alla presidenza della Regione Calabria. Il messaggio...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA