Castrovillari, il Monastero dei Paolotti appartiene al Comune: rigettata la richiesta del Ministero

CASTROVILLARI (CS) – Il Monastero dei Paolotti resta nelle mani del Comune di Castrovillari. È quanto ha stabilito il tribunale di Catanzaro con la sentenza n. 1895/2025 che ha rigettato la domanda proposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia del Demanio che ne rivendicavano la proprietà.

Lo stabile, dove sono allocati al momento la caserma dei carabinieri ed il circolo cittadino per anni conteso tra Agenzia del demanio e Provincia di Cosenza, resta, dunque, di proprietà del Comune di Castrovillari. Grande soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione comunale che ha ringraziato l’avvocato Francesco Attanasio che ha rappresentato in giudizio le ragioni del Comune della città del Pollino. “La certezza della proprietà del bene apre una nuova finestra sul futuro” ha commentato l’amministrazione comunale di Castrovillari guidata dal sindaco Mimmo Lopolito.