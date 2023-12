Castrovillari, i due volti di Matilde Brandi in ‘Una come me’

CASTROVILLARI (CS) – Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ovvero Maria e Sole. Due persone che in fondo sono la stessa. Lei è Matilde Brandi ed è la protagonista di “Una come me”, commedia andata in scena al Teatro Sibarys di Castrovillari nell’ambito della rassegna Primafila, organizzata dall’associazione culturale Novecento, diretta da Benedetto Castriota.

Risate per scene quasi surreali per una donna che vive due vite in una, ma alla base un tema tutt’altro che comico, quello della schizofrenia. Una patologia decisamente seria, che condiziona drammaticamente la vita di tante persone, trattata, in questo caso, al tempo stesso, con ironia e serietà.

Nella parte finale della commedia la donna sarà chiamata a scegliere fra una delle due donne che, di fatto, fanno parte della sua stessa vita. Il finale, però, un po’ a sorpresa, farà capire come non sempre sia giusto essere costretti ad una scelta.