Castrovillari, ennesimo incidente all’incrocio della Pietà. Scontro auto-furgone che si ribalta

CASTROVILLARI – Ancora un incidente stradale all’incrocio della Pietà. Siamo a Castrovillari in un tratto di strada dove sovente accadono incidenti. L’ultimo è avvenuto poco prima dell’ora di pranzo dove, per cause in conso di accertamento, un’auto e un furgone che trasportava alimenti si sono scontrati tra loro. Violento l’impatto, che ha distrutto la parte frontale dell’auto, mentre il furgoncino si ribaltato ed finito di traverso sulla carreggiata.

Immediati i soccorsi, prima da parte di alcuni automobilisti in transito, poi dall’arrivo del 118 e dei vigili del fuoco di Castrovillari. Fortunatamente entrambi i condecenti sono usciti illesi dai loro mezzi. Sul posto anche i carabinieri della locale Compagnia per i rilievi del caso. Il traffico ha subito inevitabili rallentamenti.