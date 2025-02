Castrovillari, eletta la Madrina della 67 edizione del Carnevale: è la 15enne Sofia Lampis

- Advertisement -

CASTROVILLARI (CS) – Sofia Lampis, 15 anni, castrovillarese, è la Madrina della 67 edizione del Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore. Ad incoronarla il presidente della Pro loco cittadina, Eugenio Iannelli. «Amo cogliere le opportunità e appena mi è stato chiesto di partecipare ho detto subito sì. Sono molto felice anche della vittoria. Amo essere sempre impegnata. In futuro vorrei continuare gli studi soprattutto nel campo della biologia senza trascurare quelle che sono le mie più grandi passioni, la musica e la danza» ha sottolineato Sofia. Ora la neo Madrina Sofia Lampis avrà l’onore di rappresentare la bellezza e lo spirito del Carnevale di Castrovillari, prendendo parte agli eventi più significativi della manifestazione.

Primo appuntamento l’Incoronazione di Re Carnevale giovedì grasso 27 febbraio alle ore 18.00. Nato nel 1959, il Carnevale Di Castrovillari ha saputo crescere ed evolversi, mantenendo intatte le sue radici culturali e folcloristiche. Sfilate, carri allegorici, gruppi mascherati, spettacoli musicali e danze tipiche rendono questa manifestazione un momento di festa collettiva che coinvolge grandi e piccoli.

Sofia Lampis: madrina della 67 edizione

Sofia studentessa al secondo anno del Liceo Scientifico Scienze Applicate, “Mattei” di Castrovillari è stata scelta da una qualificata giuria. «È stato un compito arduo per la giuria, erano tutte bellissime, preparate e spigliate e tanta presenza scenica, il che ci conforta perchè vuol dire che il concorso non si limita solo alla bellezza fisica” Così il presidente, della Pro Loco, Eugenio Iannelli. La neo “Madrina”, affiancherà “Re Carnevale” in tutte le manifestazioni ufficiali della kermesse. La figura della “Madrina” è da sempre un elemento centrale della rassegna, simboleggiando il legame tra la tradizione e il rinnovamento, tra il passato e il futuro di questa straordinaria festa. Essere scelta come madrina del Carnevale significa diventare un’icona dell’evento e vivere un’esperienza indimenticabile tra spettacoli, interviste e appuntamenti esclusivi.

L’incoronazione è avvenuta presso il Teatro Sybaris in una serata, presentata da Carlo Catucci, ideatore dell’evento insieme al direttore artistico, Gerardo Bonifati, che ha portato il saluto al pubblico del Sibaris, affiancato dalla madrina uscente, Caterina Gaetani, in una serata all’insegna della magia, dell’eleganza e della tradizione. Consegnate anche la fasce di: Miss Sorriso a Karola Malagrinò – Miss eleganza a Diana Nicoletti – Miss Serenata a Cristiana Di Lorenzo.