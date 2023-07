Castrovillari, è tornato a casa e sta bene il bimbo di 5 anni punto da una zecca

CASTROVILLARI (CS) – Sta meglio ed è tornato a casa il bambino di 5 anni ricoverato nei giorni scorsi nel reparto di Pediatria del “Paquale Ferrari” che ha rischiato uno choc anafilattico dopo essere stato punto da una zecca. Il piccolo non è mai stato in “gravissime” condizioni come riportato da alcuni quotidiani. Lo ha tenuto a chiarire la dottoressa Filomena Stamati dell’Ambulatorio di Diabetologia e di Endocrinologia che oepra nel reparto di Pediatria allo Spoke doi Castrovillari.

“Ribadiamo quanto già comunicato dal Primario dell’UOC di Pediatria di Castrovillari Dott. Riccardo Scudo: nei giorni scorsi in pediatria è stato effettivamente ricoverato un bimbo punto da una zecca che fortunatamente non è mai stato gravissimo, è stato adeguatamente curato e attualmente è felicemente tornato a casa. Chiediamo pertanto a chi fa “informazione scorretta “ di lasciare in pace almeno i bambini…..e soprattutto di non creare inutili allarmismi”. Insomma, grazie alle cure e alla dedizione di medici e infermieri, nonostante la carenza di personale sanitario, il bimbo è stato curato ed è tornato a casa a giocare.