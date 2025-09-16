HomeProvincia

Castrovillari, è mistero su due bimbi di 4 e 5 anni svaniti nel nulla: la madre in carcere tace

Quando i carabinieri si sono presentati a casa di una 28enne rumena con un mandato di arresto su richiesta delle autorità romene non hanno trovato i figli. Le ricerche proseguono senza sosta con un imponente schieramento di forze

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

CASTROVILLARI (CS) – E’ avvolta nel mistero la scomparsa di due fratellini, di di cinque e quattro anni, di cui non si hanno più notizie. Tutto è iniziato mercoledì 10 settembre, quando i carabinieri della stazione di Castrovillari hanno dato esecuzione a un mandato di arresto nei confronti della madre, una 28enne di origine romena che da tempo risiedeva tra Corigliano-Rossano e Castrovillari. Da quel momento, dei bambini non è emerso alcun segnale.

Le ricerche proseguono senza sosta, coordinate dalla Procura di Castrovillari e supportate da un imponente schieramento di forze: pattuglie dell’Arma, squadre dei vigili del fuoco, protezione civile e numerosi volontari. L’obiettivo è rintracciare anche il minimo indizio che possa condurre ai piccoli.

Il punto cruciale resta infatti capire che fine abbiano fatto. Quando i militari si sono presentati a casa della donna per condurla in carcere, i due figli non erano con lei. Alle domande insistenti degli inquirenti la madre ha scelto di non rispondere, mantenendo un silenzio ostinato che le è valso l’accusa di sottrazione e abbandono di minori.

Le ricerche si concentrano soprattutto su due aree: il territorio del Pollino, con Castrovillari come centro di coordinamento, e la zona della Sibaritide, in particolare Corigliano-Rossano, dove la giovane aveva vissuto in passato. Le ipotesi al vaglio sono diverse: i bambini potrebbero trovarsi presso conoscenti o parenti, ma per ora non vi è alcuna conferma. In questo scenario la collaborazione dei cittadini risulta determinante.

Messaggi di aiuto e appelli circolano da giorni sui social e nelle chiese locali, invitando chiunque abbia notato movimenti sospetti a contattare immediatamente le forze dell’ordine. L’assenza di certezze, però, alimenta paura e tensione. L’arresto della donna a Castrovillari è avvenuto su richiesta delle autorità romene, che ne hanno chiesto l’estradizione. Attualmente è detenuta nel carcere di Castrovillari in attesa delle procedure internazionali. Ma l’aspetto giudiziario passa in secondo piano: ciò che conta davvero, e che tiene col fiato sospeso l’intera comunità, è il destino dei due bambini scomparsi.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Disperso Pollino

Era disperso da ieri sui monti del Pollino, 20enne salvato dai Vigili del fuoco

Provincia
CASTROVILLARI (CS) - Era disperso dalla giornata di ieri, a circa 2mila metri di quota, tra i boschi del Pollino ed oggi è stato...
Mani Creative

“Mani Creative”, il welfare che restituisce dignità e bellezza alle fragilità sociali

Provincia
COSENZA - In Calabria, l'arte è diventata strumento di welfare di prossimità, capace di alleviare ferite invisibili e di aprire spazi di relazione laddove...
Monastero dei Paolotti Castrovillari

Castrovillari, il Monastero dei Paolotti appartiene al Comune: rigettata la richiesta del Ministero

Provincia
CASTROVILLARI (CS) - Il Monastero dei Paolotti resta nelle mani del Comune di Castrovillari. È quanto ha stabilito il tribunale di Catanzaro con la sentenza...
piante marijuana carab crotone

Operazione antidroga: sequestrate piante di cannabis e marijuana. Denunciato un 48enne

Calabria
CACCURI (KR) - I carabinieri hanno svolto ieri mattina un servizio straordinario di controllo del territorio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti. L’attività...
tasse piccole imprese presidente cia calabria

È Reggio la provincia calabrese con la maggiore tassazione sulle piccole imprese. Cosenza al...

Italia
COSENZA - È Reggio Calabria la provincia calabrese con la maggiore tassazione sulle piccole imprese (54.4%), mentre Catanzaro si rivela, con due punti in...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37356Area Urbana22461Provincia19905Italia8033Sport3870Tirreno2958Università1466
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

primo giorno scuola cosenza
Area Urbana

Ritorno tra i banchi: anche a Cosenza suona la campanella. Un...

COSENZA - Un'avventura che ricomincia. Sono oltre 250.000 gli studenti calabresi (89.023 quelli cosentini) che tornano oggi tra i banchi di scuola per l'inizio...
Calabria

Lucano escluso dalle elezioni regionali: «la sentenza del Tar è assurda,...

REGGIO CALABRIA - "Non voglio arrendermi, ma tutto mi sembra incredibile e assurdo". Lo ha detto Mimmo Lucano, europarlamentare di Avs e sindaco di...
Area Urbana

Assolti dall’accusa di mafia, l’ex Giunta Manna scrive a Mattarella e...

RENDE (CS) - Gli ex amministratori comunali di Rende hanno inviato una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al Ministro dell'Interno Matteo...
Poste Italiane
Provincia

Ufficio postale chiuso a Carolei, Poste Italiane replica: «manutenzione straordinaria e...

CAROLEI (CS) - Dopo la protesta del sindaco di Carolei Francesco Iannucci sulla chiusura dell'ufficio postale, di Poste Italiane comunica "che la scelta di...
elisoccorso
Calabria

Tragico incidente stradale: motoclista di 22 anni muore dopo lo scontro...

MAIERATO (VV) - Un giovane di 22 anni, Giuseppe Marchese, di San Nicola da Crissa, è morto in un incidente stradale accaduto oggi pomeriggio...
Comune di Rende - Rende San Carlo Borromeo
Area Urbana

Rende, dal rischio allagamenti alle classi sospese: l’opposizione spinge il sindaco...

RENDE (CS) - I Consiglieri Comunali Marco Saverio Ghionna, Gianluca Garritano, Eugenio Trombino, Stefania Galassi e Enrico Monaco hanno presentato due interpellanze su questioni...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA