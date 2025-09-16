Castrovillari, è mistero su due bimbi di 4 e 5 anni svaniti nel nulla: la madre in carcere tace

- Advertisement -

CASTROVILLARI (CS) – E’ avvolta nel mistero la scomparsa di due fratellini, di di cinque e quattro anni, di cui non si hanno più notizie. Tutto è iniziato mercoledì 10 settembre, quando i carabinieri della stazione di Castrovillari hanno dato esecuzione a un mandato di arresto nei confronti della madre, una 28enne di origine romena che da tempo risiedeva tra Corigliano-Rossano e Castrovillari. Da quel momento, dei bambini non è emerso alcun segnale.

Le ricerche proseguono senza sosta, coordinate dalla Procura di Castrovillari e supportate da un imponente schieramento di forze: pattuglie dell’Arma, squadre dei vigili del fuoco, protezione civile e numerosi volontari. L’obiettivo è rintracciare anche il minimo indizio che possa condurre ai piccoli.

Il punto cruciale resta infatti capire che fine abbiano fatto. Quando i militari si sono presentati a casa della donna per condurla in carcere, i due figli non erano con lei. Alle domande insistenti degli inquirenti la madre ha scelto di non rispondere, mantenendo un silenzio ostinato che le è valso l’accusa di sottrazione e abbandono di minori.

Le ricerche si concentrano soprattutto su due aree: il territorio del Pollino, con Castrovillari come centro di coordinamento, e la zona della Sibaritide, in particolare Corigliano-Rossano, dove la giovane aveva vissuto in passato. Le ipotesi al vaglio sono diverse: i bambini potrebbero trovarsi presso conoscenti o parenti, ma per ora non vi è alcuna conferma. In questo scenario la collaborazione dei cittadini risulta determinante.

Messaggi di aiuto e appelli circolano da giorni sui social e nelle chiese locali, invitando chiunque abbia notato movimenti sospetti a contattare immediatamente le forze dell’ordine. L’assenza di certezze, però, alimenta paura e tensione. L’arresto della donna a Castrovillari è avvenuto su richiesta delle autorità romene, che ne hanno chiesto l’estradizione. Attualmente è detenuta nel carcere di Castrovillari in attesa delle procedure internazionali. Ma l’aspetto giudiziario passa in secondo piano: ciò che conta davvero, e che tiene col fiato sospeso l’intera comunità, è il destino dei due bambini scomparsi.